Sân bay Long Thành 16 tỷ USD được quyết định ra sao, đầu tư thế nào?

Sáng 25/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu vấn đề về hạch toán kinh tế và lấy ví dụ về công trình sân bay Long Thành với vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD, nếu nhìn sang các nước ở Đông Nam Á thì lớn hơn nhiều.

“Thấy công bố con số của mình, người ta rất ngại. Quy mô 16 tỷ USD thì kinh khủng. Tôi hỏi đã vượt trội hơn so với Malaysia, Singapore chưa thì không chứng minh được. Tôi hỏi bao lâu thu hồi được 16 tỷ USD trả lại cho nhà nước thì cũng không trả lời được. Tôi hỏi sân bay Long Thành mỗi năm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia là bao nhiêu cũng không tính toán được. Thành ra nảy sinh lãng phí, tiêu cực, thậm chí thất thoát nếu không có hạch toán”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay.