Chủ đầu tư sân bay Long Thành thay đổi người đại diện pháp luật

TPO - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam được chuyển từ ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị sang ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa cập nhật thay đổi về nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị đã được bổ nhiệm kiêm thêm vị trí người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, kể từ ngày 25/2.

Trước khi có quyết định trên, vị trí người đại diện theo pháp luật của ACV do ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm.

4.png
ACV liên tiếp có điều chỉnh về nhân sự cấp cao.

Trước đó, ACV liên tiếp có điều chỉnh về nhân sự điều hành. Cụ thể, ngày 2/2, chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành đã giao ông Nguyễn Đức Hùng - Phó tổng giám đốc giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

ACV cũng quyết định giao bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, phụ trách công tác kế toán. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày sau, doanh nghiệp đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ này.

ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Việt Dũng để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy ACV.

Quý IV/2025, doanh thu tài chính của ACV tăng vọt, gấp hơn 5 lần so với quý IV/2024, đạt 719 tỷ đồng. Động lực chính đến từ lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ với 459 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ 123 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết tăng 122% so với cùng kỳ, lên mức 173 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 8% so với cùng kỳ xuống 93 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 450 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với quý IV/2024. Chi phí tài chính ghi nhận gần 28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ACV được hoàn nhập tới 750 tỷ đồng nhờ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.

Sau khi khấu trừ chi phí, ACV báo lãi sau thuế 3.135 tỷ đồng trong quý IV/2025, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu thuần gần 26.000 tỷ đồng và lãi ròng hơn 12.000 tỷ đồng, tăng tương ứng 15% và 3% so với năm trước. Với kết quả này, ACV vượt 17% kế hoạch doanh thu và vượt 42% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm 2025.

Trên bảng cân đối kế toán, cuối năm 2025, ACV nắm giữ hơn 26.800 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền mặt và tiền gửi hơn 14.700 tỷ đồng. Tài sản dài hạn gần gấp đôi đầu năm, từ 36.600 tỷ đồng lên 64.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ sự thay đổi trong tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

acv.png
Chi tiết chi phí xây dựng dang dở của ACV.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ gần 21.000 tỷ đồng lên hơn 35.400 tỷ đồng. Riêng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm tới 34.190 tỷ đồng trong chi phí xây dựng dở dang, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Vào giữa tháng 1/2026, Bộ Xây dựng đã quyết định giao ACV tiếp tục giữ vai trò chủ đầu tư dự án Long Thành giai đoạn 2.

Ngoài Long Thành, một số dự án khác cũng ghi nhận giá trị đầu tư đáng kể, gồm Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (294 tỷ đồng), hệ thống radar thời tiết Doppler tại sân bay Nội Bài (113 tỷ đồng) và Tân Sơn Nhất (111 tỷ đồng)…

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng nợ phải trả của ACV đạt gần 21.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm hơn 9.700 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt gần 70.000 tỷ đồng, gồm vốn cổ phần hơn 35.828 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 20.870 tỷ đồng.

ACV hiện quản lý, khai thác 22 sân bay trên cả nước, gồm 10 cảng hàng không quốc tế. Doanh nghiệp này đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Nguồn thu của ACV chủ yếu đến từ dịch vụ phục vụ hành khách, bên cạnh các mảng như cất, hạ cánh tàu bay, dịch vụ mặt đất và đảm bảo an ninh hàng không.

Duy Quang
