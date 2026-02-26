Xá lợi Phật Núi Cấm – linh bảo trên đỉnh thiêng

Giữa miền biên viễn Tây Nam của Tổ quốc, nơi dãy Thất Sơn trầm mặc ôm trọn đất trời An Giang, Núi Cấm vươn mình như một trụ linh sơn, cao hơn 716 m so với mực nước biển. Không chỉ được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây”, nơi đây còn là trung tâm hành hương linh thiêng bậc nhất phương Nam – nơi Xá lợi Phật được tôn trí trang nghiêm, tỏa ánh từ quang giữa mây ngàn.

Bảo hộp pha lê tôn trí Xá lợi Phật – Linh bảo được an vị trang nghiêm trong không gian thanh tịnh trên đỉnh Núi Cấm.

Mỗi độ xuân về, đặc biệt Rằm tháng Giêng – đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới, hàng vạn Phật tử và du khách thập phương lại thành kính hội tụ, tìm về đỉnh thiêng để chiêm bái linh bảo. Bởi trong tâm thức Á Đông, “Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” – một lời nhắc nhở về sự khởi đầu thanh tịnh và thiện lành.

Kiến trúc tôn trí: Trang nghiêm và biểu tượng

Xá lợi Phật được an vị trong không gian thờ tự trang trọng thuộc quần thể tâm linh trên đỉnh Núi Cấm, gần khu vực chùa Phật Lớn. Qua hình ảnh thực tế, có thể thấy bảo tháp lưu giữ Xá lợi mang phong cách kiến trúc Phật giáo giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Bảo tháp nổi bật với phần mái vòm vàng kim, đỉnh tháp vươn cao như biểu tượng của trí tuệ giác ngộ. Thân tháp vững chãi, các tầng thu nhỏ dần lên phía trên, hàm ý con đường tu chứng từ phàm đến thánh. Bao quanh là hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu bóng tháp giữa trời xanh – một thủ pháp kiến trúc phong thủy mang ý nghĩa “thủy tụ minh đường”, giữ gìn linh khí và tạo cảm giác thanh tịnh tuyệt đối.

Lối vào tháp qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang mặt hồ, hai bên lan can chạm khắc hoa văn Phật giáo tinh xảo. Bước chân qua cầu như bước qua ranh giới của thế tục để tiến vào cõi thiền môn.

Bên trong, Xá lợi được đặt trong bảo hộp pha lê trong suốt, đặt trên bệ nhiều tầng bằng chất liệu trong suốt và ánh kim. Hình ảnh cho thấy các viên Xá lợi nhỏ, sáng, được tôn trí giữa nền đỏ tượng trưng cho phúc duyên và hỷ lạc. Bao quanh bảo hộp là họa tiết khắc hình Đức Phật tọa thiền, tạo nên không gian vừa trang nghiêm, vừa thanh khiết.

Ánh sáng phản chiếu qua lớp pha lê khiến toàn bộ bảo tháp như phát quang nội tại. Cảm giác khi chiêm bái không phải là sự choáng ngợp, mà là sự lắng sâu – một thứ bình an lan tỏa từ bên trong.

Du khách thành tâm chiêm bái Xá lợi Phật gửi gắm ước nguyện bình an – cát tường

Hành trình lên đỉnh – mở cửa tâm linh

Để đến được nơi tôn trí Xá lợi, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm Cáp treo Núi Cấm – phương tiện hiện đại nhưng vẫn hòa quyện với cảnh quan tự nhiên. Từ cabin lơ lửng giữa tầng không, toàn cảnh rừng núi Thất Sơn hiện ra trùng điệp, hồ Thủy Liêm lấp lánh phía xa, mái chùa ẩn hiện trong sương sớm.

Khoảnh khắc cáp treo chạm ga trên đỉnh, lòng người đã kịp lắng dịu. Hành trình vật lý dần chuyển hóa thành hành trình nội tâm. Bởi leo núi có thể mỏi chân, nhưng hành hương với tâm thành thì mỗi bước đều nhẹ như mây.

Bảo tháp Xá lợi giữa hồ nước tĩnh lặng – Kiến trúc biểu tượng cho trí tuệ giác ngộ và sự viên mãn.

Rằm tháng Giêng 2026 – mùa hội của ánh sáng

Dịp Rằm tháng Giêng 2026 dự kiến sẽ tiếp tục là cao điểm hành hương. Các nghi thức tụng kinh cầu an, dâng hương, thiền hành, phóng sinh… sẽ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng đầy ấm áp.

Trong không gian ấy, tiếng chuông ngân hòa cùng gió núi, hương trầm quyện cùng sương sớm, từng dòng người chậm rãi tiến vào bảo tháp chiêm bái Xá lợi. Không ồn ào, không vội vã – chỉ còn lại sự thành kính và niềm tin vào ánh sáng giác ngộ luôn bắt đầu từ một khoảnh khắc lặng yên.