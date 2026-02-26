Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Xá lợi Phật Núi Cấm – linh bảo trên đỉnh thiêng

P.V

Giữa miền biên viễn Tây Nam của Tổ quốc, nơi dãy Thất Sơn trầm mặc ôm trọn đất trời An Giang, Núi Cấm vươn mình như một trụ linh sơn, cao hơn 716 m so với mực nước biển. Không chỉ được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây”, nơi đây còn là trung tâm hành hương linh thiêng bậc nhất phương Nam – nơi Xá lợi Phật được tôn trí trang nghiêm, tỏa ánh từ quang giữa mây ngàn.

picture1.jpg
Bảo hộp pha lê tôn trí Xá lợi Phật – Linh bảo được an vị trang nghiêm trong không gian thanh tịnh trên đỉnh Núi Cấm.

Mỗi độ xuân về, đặc biệt Rằm tháng Giêng – đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới, hàng vạn Phật tử và du khách thập phương lại thành kính hội tụ, tìm về đỉnh thiêng để chiêm bái linh bảo. Bởi trong tâm thức Á Đông, “Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” – một lời nhắc nhở về sự khởi đầu thanh tịnh và thiện lành.

Kiến trúc tôn trí: Trang nghiêm và biểu tượng

Xá lợi Phật được an vị trong không gian thờ tự trang trọng thuộc quần thể tâm linh trên đỉnh Núi Cấm, gần khu vực chùa Phật Lớn. Qua hình ảnh thực tế, có thể thấy bảo tháp lưu giữ Xá lợi mang phong cách kiến trúc Phật giáo giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Bảo tháp nổi bật với phần mái vòm vàng kim, đỉnh tháp vươn cao như biểu tượng của trí tuệ giác ngộ. Thân tháp vững chãi, các tầng thu nhỏ dần lên phía trên, hàm ý con đường tu chứng từ phàm đến thánh. Bao quanh là hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu bóng tháp giữa trời xanh – một thủ pháp kiến trúc phong thủy mang ý nghĩa “thủy tụ minh đường”, giữ gìn linh khí và tạo cảm giác thanh tịnh tuyệt đối.

Lối vào tháp qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang mặt hồ, hai bên lan can chạm khắc hoa văn Phật giáo tinh xảo. Bước chân qua cầu như bước qua ranh giới của thế tục để tiến vào cõi thiền môn.

Bên trong, Xá lợi được đặt trong bảo hộp pha lê trong suốt, đặt trên bệ nhiều tầng bằng chất liệu trong suốt và ánh kim. Hình ảnh cho thấy các viên Xá lợi nhỏ, sáng, được tôn trí giữa nền đỏ tượng trưng cho phúc duyên và hỷ lạc. Bao quanh bảo hộp là họa tiết khắc hình Đức Phật tọa thiền, tạo nên không gian vừa trang nghiêm, vừa thanh khiết.

Ánh sáng phản chiếu qua lớp pha lê khiến toàn bộ bảo tháp như phát quang nội tại. Cảm giác khi chiêm bái không phải là sự choáng ngợp, mà là sự lắng sâu – một thứ bình an lan tỏa từ bên trong.

picture2.jpg
Du khách thành tâm chiêm bái Xá lợi Phật gửi gắm ước nguyện bình an – cát tường

Hành trình lên đỉnh – mở cửa tâm linh

Để đến được nơi tôn trí Xá lợi, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm Cáp treo Núi Cấm – phương tiện hiện đại nhưng vẫn hòa quyện với cảnh quan tự nhiên. Từ cabin lơ lửng giữa tầng không, toàn cảnh rừng núi Thất Sơn hiện ra trùng điệp, hồ Thủy Liêm lấp lánh phía xa, mái chùa ẩn hiện trong sương sớm.

Khoảnh khắc cáp treo chạm ga trên đỉnh, lòng người đã kịp lắng dịu. Hành trình vật lý dần chuyển hóa thành hành trình nội tâm. Bởi leo núi có thể mỏi chân, nhưng hành hương với tâm thành thì mỗi bước đều nhẹ như mây.

picture3.jpg
Bảo tháp Xá lợi giữa hồ nước tĩnh lặng – Kiến trúc biểu tượng cho trí tuệ giác ngộ và sự viên mãn.

Rằm tháng Giêng 2026 – mùa hội của ánh sáng

Dịp Rằm tháng Giêng 2026 dự kiến sẽ tiếp tục là cao điểm hành hương. Các nghi thức tụng kinh cầu an, dâng hương, thiền hành, phóng sinh… sẽ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng đầy ấm áp.

Trong không gian ấy, tiếng chuông ngân hòa cùng gió núi, hương trầm quyện cùng sương sớm, từng dòng người chậm rãi tiến vào bảo tháp chiêm bái Xá lợi. Không ồn ào, không vội vã – chỉ còn lại sự thành kính và niềm tin vào ánh sáng giác ngộ luôn bắt đầu từ một khoảnh khắc lặng yên.

Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm

FB: https://www.facebook.com/lamviennuicam?locale=vi_VN

Liên hệ: 02963.954.432 (Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp)

Địa chỉ: An Hoà, Núi Cấm, An Giang.

P.V
#Xá lợi Phật Núi Cấm #Lễ hội Rằm tháng Giêng #Kiến trúc Phật giáo truyền thống và hiện đại #Hành trình tâm linh và hành hương #Núi Cấm - điểm hành hương linh thiêng #Kiến trúc bảo tháp và tượng trưng giác ngộ #Nghi lễ tụng kinh và cầu an #Cáp treo và trải nghiệm tâm linh #Văn hóa Phật giáo miền Tây #Phong thủy và cảnh quan thiền tịnh

Cùng chuyên mục