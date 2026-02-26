Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

'Sốt' cổ phiếu nhà vàng trong ngày Vía Thần tài

Việt Linh
TPO - VN-Index lấy lại đà tăng trong phiên hôm nay (26/2), đóng cửa tiến sát mốc 1.880 điểm, lực kéo chủ đạo đến từ cổ phiếu Vingroup. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 3.100 tỷ đồng, song ở chiều ngược lại, gom mạnh PNJ trong ngày Vía Thần tài...

Phiên giao dịch ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh khi số mã giảm chiếm ưu thế, HoSE có 181 mã giảm, lấn át so với 136 mã tăng. Dù vậy, VN-Index vẫn duy trì đà tăng nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tại rổ VN30, sắc xanh áp đảo.

chung-khoan-nhat-viet-1756714003.jpg
Chỉ số chính đóng cửa tiến sát mốc 1.880 điểm.

Động lực chính của thị trường đến từ VIC. Cổ phiếu này có thời điểm tăng kịch trần và chốt phiên tăng 6,9% lên 168.900 đồng/cổ phiếu, đóng góp gần 19 điểm cho VN-Index. Bên cạnh VIC, các mã như GEE, BSR, TCB, VRE, LPB, VCB, VHM, FPT và TCX cũng góp phần củng cố đà tăng của chỉ số. Ở chiều ngược lại, GAS là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất khi lấy đi gần 2 điểm của VN-Index; tiếp theo là GVR, BVH và một số mã khác.

Diễn biến tích cực của VIC và các cổ phiếu cùng hệ sinh thái giúp nhóm bất động sản tăng mạnh nhất thị trường. VRE tăng 4,2%, trong khi VHM tăng nhẹ 0,6%. Tuy nhiên, phần lớn các cổ phiếu bất động sản khác lại điều chỉnh như KBC, DXG, TCH, PDR…giảm điểm. Những thông tin liên quan việc kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản gây chú ý.

Một điểm đáng nói khác là giao dịch thỏa thuận đột biến trên sàn HoSE, đạt khoảng 6.500 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu VNM ghi nhận giá trị thỏa thuận 4.927 tỷ đồng, tương ứng 73,2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng tại mức giá sàn 67.300 đồng/cổ phiếu. Tổng thanh khoản của VNM trong phiên đạt 87,2 triệu đơn vị, giá trị 5.911 tỷ đồng. Cổ phiếu này đóng cửa giảm 2,5% xuống 70.600 đồng/cổ phiếu, dù vẫn duy trì ở vùng giá cao nhất trong hơn 4 năm.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 3.100 tỷ đồng trên HoSE, trong đó riêng VNM bị bán ròng hơn 2.100 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh HPG với giá trị 441 tỷ đồng. PNJ đứng thứ 2, được mua ròng 149 tỷ đồng trong ngày Vía Thần tài.

Nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital cũng vừa công bố đã mua thêm 522.000 cổ phiếu PNJ, nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 5% và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch này thực hiện vào ngày 10/2 trước mùa cao điểm bán hàng dịp vía Thần Tài, thời điểm thường ghi nhận nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm vàng và trang sức. PNJ tăng nhẹ 0,42% lên 120.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 18,73 điểm (1,01%) lên 1.879,64 điểm. HNX-Index giảm 0,9 điểm (0,34%) xuống 262,33 điểm. UPCoM-Index tăng 0,13 điểm (0,1%) lên 128,85 điểm. Thanh khoản HoSE đạt hơn 31.500 tỷ đồng.

Việt Linh
