Giá xăng dầu đồng loạt tăng

TPO - Từ 15h chiều nay (26/2), giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh, theo đà đi lên của thị trường thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá xăng dầu trong nước, phản ánh diễn biến tăng của giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua.

Theo đó, giá xăng E5RON92 ở mức 19.523 đồng/lít, tăng 889 đồng/lít so với kỳ trước; xăng RON95-III ở mức 20.151 đồng/lít, tăng 999 đồng/lít. Như vậy, xăng RON95 đã chính thức vượt mốc 20.100 đồng/lít, trong khi chênh lệch giá giữa E5RON92 và RON95-III duy trì ở mức 628 đồng/lít nhằm khuyến khích tiêu dùng nhiên liệu sinh học.

Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh trong kỳ điều hành này. Dầu diesel 0,05S tăng 754 đồng/lít, lên mức 19.279 đồng/lít; dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, lên 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm nhẹ 173 đồng/kg, về mức 15.689 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Giá xăng dầu tăng từ 15h chiều 26/2.

Theo cơ quan điều hành, đợt tăng giá lần này chủ yếu xuất phát từ diễn biến tăng của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong kỳ tính giá từ 20-25/2, trong bối cảnh nhiều yếu tố địa chính trị và thị trường cùng lúc tác động.

Bình quân giá xăng RON95 trên thị trường thế giới tăng hơn 6,4% so với kỳ trước, dầu diesel tăng hơn 4,4%, trong khi dầu hỏa tăng trên 5%. Cùng với đó, biến động tỷ giá cũng tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá trong nước.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua nhiều kỳ tăng liên tiếp, đẩy mặt bằng giá bán lẻ trong nước lên vùng cao hơn so với cuối năm 2025. Liên bộ cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình cung cầu trong nước, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của các doanh nghiệp đầu mối, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm giữ ổn định thị trường xăng dầu.