Nhiều người ngỡ ngàng vì mua được vàng quá dễ dàng

TPO - Khá nhiều người dân TPHCM ngỡ ngàng khi đến tiệm vàng trong ngày Vía Thần tài. Khác với suy nghĩ sẽ phải chen chúc, xếp hàng hàng giờ mà vẫn không mua được, hầu hết khách đến đều dễ dàng mua được vàng may mắn, không phải chờ đợi lâu.
Khách hàng được chia thành từng khu vực để chờ mua vàng như vàng thần tài, vàng nhẫn, vàng miếng; khu vực chờ bán vàng...
Những sản phẩm vàng nhỏ chỉ có giá chưa tới 2,5 triệu đồng/miếng được tiệm vàng tung ra rất nhiều. Đến gần 10h, các sản phẩm vàng mini của tiệm vàng này vẫn còn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.