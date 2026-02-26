Vì sao doanh nhân chọn Vertu Agent Q làm “két sắt số” giữa bão an ninh mạng?

Giữa bối cảnh thiệt hại do lừa đảo trực tuyến lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hãng điện thoại xa xỉ Vertu đang được giới doanh nhân đặc biệt quan tâm để bảo vệ tài sản số.

Lời giải cho rủi ro bảo mật

Theo báo cáo an ninh mạng năm 2025 từ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), Việt Nam đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công, khiến hơn 50% doanh nghiệp chịu rủi ro rò rỉ dữ liệu. Các thủ đoạn lừa đảo cũng gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng cho người dùng cá nhân.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về an toàn thông tin, đòi hỏi các thiết bị lưu trữ dữ liệu tối mật phải sở hữu cơ chế bảo vệ độc lập. Nhu cầu này đã dẫn đến sự quan tâm lớn của thị trường dành cho các dòng máy siêu bảo mật, nổi bật là Vertu Agent Q.

Phím bấm Ruby bên hông máy giúp kích hoạt nhanh hệ thống AIGS Agent và dịch vụ Concierge.

Đại diện Vertu Việt Nam chia sẻ: “Những sự cố rò rỉ thông tin gần đây đã thúc đẩy nhu cầu sở hữu các dòng máy Vertu. Thay vì chỉ là công cụ liên lạc, chiếc điện thoại giờ đây được giới doanh nhân ví như một không gian bảo mật riêng tư, nơi cất giữ những thông tin và kết nối quan trọng.”

Ra mắt từ tháng 10/2025, Agent Q gây ấn tượng mạnh mẽ với hệ thống bảo mật 4 lớp. Máy sử dụng chip mã hoá cấp quân sự nhằm ngăn chặn các can thiệp vật lý, kết hợp cùng ba không gian lưu trữ tách biệt hoàn toàn để bảo vệ dữ liệu cá nhân, công việc và tài sản số của người dùng.

Đồng thời, thiết bị ứng dụng công nghệ mã hóa đầu cuối cho toàn bộ các cuộc gọi và tin nhắn. Cơ chế này đảm bảo thông tin liên lạc được vận hành trong môi trường độc lập, hạn chế nguy cơ bị nghe lén hoặc cài cắm phần mềm từ bên thứ ba.

Việc thiết lập các lớp khóa bảo mật và hệ thống cảnh báo xâm nhập chủ động cũng góp phần tạo nên bức tường lửa vững chắc. Điều này đóng vai trò như “phòng tuyến” giúp người dùng an tâm khi thực hiện các giao dịch hoặc trao đổi chiến lược kinh doanh trên không gian mạng.

Đặc quyền trợ lý số và “ma trận” hàng trôi nổi

Bên cạnh khả năng bảo vệ dữ liệu, Agent Q còn ghi điểm nhờ phím bấm Ruby đặc trưng, nơi tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo AIGS Agent và dịch vụ hỗ trợ Concierge. Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm toàn diện, vừa hỗ trợ dịch thuật đa ngôn ngữ, vừa đáp ứng các nhu cầu dịch vụ cá nhân hóa 24/7.

Mỗi chiếc điện thoại Vertu được xem như một “tác phẩm nghệ thuật”.

Hệ thống sẽ tự động tóm tắt các văn bản dài, lên lịch họp quan trọng, đồng thời kết nối xuyên suốt với mạng lưới Concierge toàn cầu để đưa ra các đề xuất đặt chuyến bay, nhà hàng hay tổ chức sự kiện, biến thiết bị thành một cộng sự số thực thụ.

Tuy nhiên, sức hút của Agent Q cũng kéo theo tình trạng “thật giả lẫn lộn” trên thị trường. Chỉ cần gõ cụm từ tìm kiếm “Vertu Agent Q” trên Google, người dùng sẽ nhận về hàng loạt kết quả với nhiều mức giá chênh lệch nhau đáng kể.

Trong số đó, có không ít kết quả dẫn đến nguồn hàng không rõ nguồn gốc hoặc là máy được chắp vá từ linh kiện cũ. Việc sử dụng các thiết bị này sẽ vô hiệu hóa cấu trúc bảo mật nguyên bản khiến máy hoạt động thiếu ổn định và người dùng phải chịu rủi ro rò rỉ dữ liệu từ các mã độc.

Đặc biệt, người dùng sẽ mất hoàn toàn quyền truy cập vào mạng lưới đặc quyền Concierge cũng như hệ thống trợ lý ảo, vốn là đặc trưng của thương hiệu.

Không gian flagship store Vertu Việt Nam chuẩn Vertu England.

Để đảm bảo quyền lợi, người dùng nên tìm đến các kênh phân phối uy tín. Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam hiện là đơn vị phân phối và bán lẻ chính thức độc quyền của Vertu England. Toàn bộ sản phẩm đều là hàng nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đã thông qua quy trình kiểm định của Cục Viễn thông.

Cũng theo chia sẻ từ đại diện Vertu Việt Nam, đơn vị đang chuẩn bị khai trương cửa hàng mới trong thời gian tới. Không gian này dự kiến sẽ là nơi trưng bày các dòng sản phẩm công nghệ mới nhất, đồng thời cung cấp các dịch vụ và chính sách bảo hành chính hãng cho khách hàng.

Thông tin liên hệ

Fanpage: Vertu Việt Nam

Website: https://vertuvietnam.vn

Hotline: 0877 999 979