Dậy từ tờ mờ sáng đi mua loại hoa chỉ nghe tên đã nghĩ đến... tiền

TPO - Không chỉ vàng, thịt quay, xôi chè... hoa đồng tiền cũng được người dân Đà Nẵng tìm mua sôi động trong ngày Vía Thần tài. Dù giá lên cao gấp đôi ngày thường nhưng các hàng hoa vẫn bán lia lịa.

Tại chợ Đống Đa (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), từ sáng sớm các hàng bán hoa đồng tiền quanh chợ đã đắt khách. Phần lớn hoa được bó sẵn, mỗi bó 5 bông khác màu phối với một số loại hoa khác.

Người dân chọn mua hoa đồng tiền tại chợ Đống Đa. Ảnh: Thanh Hiền.

Ông Lại Văn Châu (phường Hải Châu) cho hay ngày Vía Thần tài, hoa đồng tiền bán rất chạy do cái tên hoa mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng. Người dân mua hoa về cúng với mong cầu một năm làm ăn suôn sẻ, giàu có.

Suốt buổi sáng đến trưa, ông Châu phải "bơm hàng" liên tục vì khách không ngớt. "Sáng nay tôi bán gần cả trăm bó. Ngày thường bó thế này khoảng 40.000 đồng, nay 70.000 - 75.000 đồng do giá hoa cao. Bó nào bông càng to thì bà con càng chuộng", ông nói.

Ông Châu bán hoa đồng tiền không ngơi tay trong ngày Vía Thần tài.

Các hàng hoa gần đó cũng bán hoa đồng tiền lia lịa, với giá trên dưới 80.000 đồng, đắt gấp đôi ngày thường. Đi nhiều quầy và chọn được một bó đồng tiền đủ màu đỏ, vàng, hồng, chị Bình An (phường Thanh Khê) chia sẻ mâm cúng Thần tài nhà chị năm nào cũng đầy đủ thịt quay, xôi gấc, bánh trái, giấy vàng bạc và không thể thiếu hoa đồng tiền.

"Tôi chỉ lựa bó bông thật to, tươi tắn, đắt chút cũng chẳng sao. Như vậy tài lộc mới xởi lởi với nhà mình được", chị Bình An nói.

Trong khi đó, tại các chợ Hòa Cầm, Cẩm Lệ... hoa đồng tiền cũng đắt hàng không kém, giá trên dưới 80.000 đồng/bó. Nếu mua lẻ thì mỗi bông 15.000 - 20.000 đồng.

Theo các tiểu thương, khoảng thời gian từ 5h-7h, 9h-11h là giờ đẹp để cúng Vía Thần tài nên bà con đi chợ mua hoa sớm, họ phải dậy từ mờ sáng để bó hoa cho kịp bán. Một số nhà chọn giờ cúng từ 15h-17h thì gọi điện đặt hoa trước vì sợ hết phần.

Các hàng bán hoa đồng tiền không ngớt khách.

Ngày Vía Thần tài là ngày lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, nhất là những người làm ăn, buôn bán. Họ chuẩn bị, chăm chút cho mâm cúng thần tài rất kỹ lưỡng. Riêng với hoa đồng tiền, dù giá cao nhưng người mua vẫn ít mặc cả vì với họ, đồ cúng không cần quá lăn tăn.