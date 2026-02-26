Văn khấn cúng vía Thần Tài

TPO - Dân gian tin rằng Mùng 10 tháng Giêng là thời điểm Thần Tài về trời báo công, vì vậy nếu thành tâm làm lễ, cầu xin hoặc “lấy vía” bằng cách mua vàng thì công việc trong năm sẽ thuận lợi.

Quan niệm mua vàng lấy may

Trong nhiều năm trở lại đây, hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng sáng Mùng 10 tháng Giêng đã trở nên quen thuộc. Theo nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang, tập tục này bắt nguồn từ mong ước “giữ lộc” đầu năm. Vàng được xem là biểu tượng của tài sản bền vững, vì vậy việc mua một lượng nhỏ trong ngày vía Thần Tài mang ý nghĩa cầu may, lấy tinh thần khởi đầu thuận lợi.

Một số tài liệu nghiên cứu về tín ngưỡng dân gian Việt Nam như Tín ngưỡng dân gian Việt Nam của học giả Toan Anh cũng cho rằng tục thờ Thần Tài phản ánh khát vọng mưu cầu cuộc sống đủ đầy của cư dân nông nghiệp và thương nghiệp.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh đây là tín ngưỡng truyền thống mang tính văn hóa Á Đông. Việc mua vàng ngày vía Thần Tài trước hết mang ý nghĩa tinh thần, tạo niềm tin và động lực cho năm mới hơn là có thể khẳng định yếu tố may rủi một cách khoa học.

Ngoài mua vàng, chuyên gia gợi ý có thể xuất hành du xuân trong ngày này để tạo tâm thế tích cực. Một số quan niệm dân gian cho rằng nên chọn phương vị chính Bắc hoặc Tây Bắc để cầu vận khí tốt cho việc kinh doanh.

Văn khấn cúng vía Thần tài

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy Quan đương niên hành khiển, Tề vương hành khiển, Ngũ miếu hành binh chi thần.

Kính lạy các Ngài Thành Hoàng bản cảnh chư vị đại vương.

Kính lạy Ông Địa - Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị Tiền chủ Hậu chủ.

Con tên là: …

Năm sinh: …

Cửa hàng tại địa chỉ: …

Hôm nay là ngày... tháng... năm...

Tín chủ con thành tâm sắm sửa, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Trước bàn thờ chư vị Tôn thần, tín chủ con chắp tay kính cẩn.

Khấu xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa - Thần Tài chứng minh cho tâm lành khấn vái, xin chân thành cảm ơn chư vị thần linh đã phù hộ độ trì cho con trong suốt thời gian qua, cho chúng con kinh doanh buôn bán lo toan công việc tại nhà này xứ này.

Hôm nay tân niên xuân tiết, nhân cát nhật cát nguyệt cát niên. Tín chủ con có chút lòng thành dâng lên chư vị.

Trước bàn thờ chư vị Tôn thần, tín chủ con kính cẩn tấu trình.

Xin chư vị khai ân cho chúng con được khai phúc khai lộc, khai vận khai hoa cho cả năm mưa thuận gió hoà, công việc ổn thỏa. Lòng người yên ả, nô bộc thuận hòa.

Cho con buôn may bán đắt, nức tiếng gần xa, hữu xạ tự nhiên hương mà vô hạn tai ương tán.

Không dám mơ những cao xa vọng tưởng. Chỉ mong công sức được ra thành quả. Cố gắng được ra thành tựu. Chăm chỉ được tới hồi thành công. Thêm chút vận may mà có thêm lộc rơi lộc rụng.

Chúng con người trần mắt thịt, việc dương chưa tỏ việc âm chưa thấu, nếu có điều gì lầm lỡ mong các Ngài bỏ qua đại xá cho chúng con.

Con xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa - Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!