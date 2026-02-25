Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Tiếng chiêng của người Mường trên đất Tây Nguyên

Hồ Nam
TPO - Cứ mỗi dịp đầu tháng Giêng Âm lịch, cộng đồng người Mường tại Đắk Lắk lại náo nức hội tụ về đình Lạc Sơn để tổ chức lễ khai hạ. Đây không chỉ là nghi thức mở mùa sản xuất mà còn là sợi dây tâm linh gắn kết những người con xứ Mường xa xứ.

Cứ vào ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng Giêng hằng năm, cộng đồng người Mường ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, lại quây quần bên nhau tổ chức lễ khai hạ (hay còn gọi là lễ hạ nêu - PV). Không chỉ là nghi lễ đánh dấu thời khắc xuống đồng mở đầu mùa vụ mới, lễ hội còn gửi gắm ước vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

tp-c_img-2215.jpg
Lễ khai hạ của người Mường trên đất Tây Nguyên.

Từ sáng sớm, không gian Đình Lạc Sơn (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) đã rộn ràng trong tiếng cồng chiêng ngân vang, như lời mời gọi bà con khắp các thôn, tổ dân phố trở về đình làng dự hội.

Ông Bùi Văn Thành (SN 1971, nghệ nhân mo Mường tại tổ dân phố 2B, phường Tân Lập) cho biết từ năm 1955, nhiều người dân tộc Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) đã di dân vào Đắk Lắk lập nghiệp.

Sau khi đặt chân lên vùng đất đỏ bazan, năm 1959, bà con chung tay dựng Đình Lạc Sơn để tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng - những người có công dựng nước và giữ nước. Hơn nửa thế kỷ qua, ngôi đình trở thành điểm tựa tâm linh của cộng đồng, nơi duy trì đều đặn 3 lễ chính trong năm gồm lễ khai hạ (mùng 7-8 tháng Giêng), lễ xuống mùa (ngày 15/3 Âm lịch) và lễ thượng điền, rửa lá lúa (ngày 15/7 Âm lịch).

Trong đó, lễ khai hạ được xem là nghi lễ quan trọng nhất, mở đầu cho một năm lao động sản xuất. Ngay từ chiều mùng 7 tháng Giêng, bà con các làng người Mường đã cùng nhau gói bánh chưng chay, làm oản, muối mè để dâng cúng các Vua và những bậc tiền nhân có công lập làng, dựng đình.

tp-c_img-2205.jpg
tp-c_img-2219.jpg
tp-c_img-2212.jpg
tp-c_le-hoi-4.jpg
tp-c_le-hoi-2.jpg
tp-c_le-hoi.jpg
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệp các trò chơi dân gian tại buổi lễ.
Hồ Nam
#Lễ khai hạ #người Mường #Tây Nguyên #đình Lạc Sơn #lễ hội truyền thống #văn hóa Mường #đồng bào

