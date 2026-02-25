Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Địa điểm du lịch tâm linh ở Thanh Hóa đón hàng trăm nghìn lượt khách

Phạm Trường

TPO - Dịp Tết Nguyên đán 2026, các địa điểm du lịch tâm linh ở tỉnh Thanh Hóa như di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, di tích Phủ Na, đền Cửa Đạt... đón hàng trăm nghìn lượt khách tới hành hương, vãn cảnh.

tp-2.jpg
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, các khu di tích ở tỉnh Thanh Hóa﻿ đón hàng chục nghìn lượt khách về hành hương, vãn cảnh. Một trong những địa điểm người dân thập phương chọn đến là quần thể di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu ở xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính.
tp-1.jpg
Dù thời tiết những ngày đầu xuân còn se lạnh, mưa lất phất, nhưng dòng người đổ tay nâng lễ vật, đổ về Am Tiên vẫn rất đông.
tp-4.jpg
Am Tiên không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn gắn với dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc. Theo truyền thuyết, nơi đây từng là địa điểm Bà Triệu cùng nghĩa sĩ mài gươm, luyện võ, dấy binh khởi nghĩa chống ách đô hộ của quân Ngô phương Bắc. Trải qua hàng nghìn năm, lễ hội tại di tích vẫn được duy trì như cách tri ân tiền nhân, bồi đắp mạch nguồn văn hóa.
tp-20.jpg
Tại khu vực “huyệt đạo thiêng” - một trong những địa điểm được đánh giá linh thiêng bậc nhất nước ta, rất đông du khách đã đến và thực hiện nghi thức đi vòng quanh khu vực này để cầu may mắn, bình an.
tp-12.jpg
tp-11.jpg
tp-10.jpg
Theo Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, tính những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, Khu Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên) đã đón gần 20.000 lượt du khách đến dâng hương, tham quan và vãn cảnh.
tp-9.jpg
Năm nay, các phương án tổ chức lễ hội, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2026.
tp-14.jpg
Khu vực kinh doanh sản vật địa phương và dịch vụ ăn uống được quy hoạch tập trung, gắn với điểm chờ xe trung chuyển, vừa thuận tiện cho du khách, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.
tp-8.jpg
Công tác vệ sinh môi trường được tăng cường, việc thu gom rác thải, vệ sinh được duy trì thường xuyên.
tp-13.jpg
Để đảm bảo an toàn giao thông, các bãi trông giữ phương tiện được bố trí khoa học.
tp-111.jpg
Tại khu di tích đền Phủ Na (còn gọi là Na Sơn Động Phủ) ở xã Xuân Du - gắn với huyền tích Triệu Thị Trinh khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248, hàng vạn du khách cũng đổ về dâng hương, tạo nên không khí trẩy hội sôi động.
tp-122.jpg
Từ cổng tam quan vào khu chính điện, dòng người nối dài đến khu vực dâng hương.
tp-010101.jpg
Khắp các khu vực tại khu di tích, du khách chật kín di chuyển, dâng hương.
tp-333.jpg
Theo quan niệm, nơi đây có mạch nước ngầm chảy từ đỉnh Na Sơn với dòng nước tượng trưng cho sự thanh khiết, mang lại may mắn và sức khỏe. Du khách﻿ đến đây thường rửa tay, rửa mặt cầu mong bình an, sức khỏe từ dòng nước thiêng.
tp-141.jpg
“Người đông nhưng không khí rất vui. Đầu năm ai cũng mong khởi đầu suôn sẻ, nên sẵn sàng chờ để được chạm tay vào dòng nước thiêng ở Na Sơn”, chị Hoàng Anh (37 tuổi) cho hay.
tp-1323.jpg
Nhiều người tranh thủ xin một chai nước nhỏ mang về “lấy lộc” theo quan niệm dân gian.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch Thanh Hóa ước đón 690.000 lượt khách, tổng thu đạt khoảng 607 tỷ đồng.

Trong đó, Di tích Phủ Na có hơn 50.000 lượt khách, Đền Cửa Đạt hơn 48.000 lượt khách, Cụm di tích, danh thắng đền Độc Cước - đền Cô Tiên và Khu du lịch biển Sầm Sơn (khu vực Quần thể du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn) thu hút khoảng 18.600 lượt khách. Một số điểm đến khác cũng ghi nhận lượng khách ổn định như Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón gần 13.000 lượt khách...

Phạm Trường
#du lịch tâm linh #Thanh Hóa #Tết 2026 #địa điểm du lịch #hành hương #di tích lịch sử #Sầm Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục