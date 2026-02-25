Địa điểm du lịch tâm linh ở Thanh Hóa đón hàng trăm nghìn lượt khách

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch Thanh Hóa ước đón 690.000 lượt khách, tổng thu đạt khoảng 607 tỷ đồng.

Trong đó, Di tích Phủ Na có hơn 50.000 lượt khách, Đền Cửa Đạt hơn 48.000 lượt khách, Cụm di tích, danh thắng đền Độc Cước - đền Cô Tiên và Khu du lịch biển Sầm Sơn (khu vực Quần thể du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn) thu hút khoảng 18.600 lượt khách. Một số điểm đến khác cũng ghi nhận lượng khách ổn định như Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón gần 13.000 lượt khách...