Người dân đứng kín bờ sông xem đua thuyền

TPO - Hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung kín bên bờ sông Ngàn Phố để cổ vũ hội đua thuyền truyền thống trong khuôn khổ Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026, tạo không khí sôi động đầu xuân.

Sáng 24/2 (tức mùng 8 Tết), hàng nghìn người dân và du khách đã nô nức đổ về hai bên bờ sông Ngàn Phố (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) để hòa mình vào không khí khai hội Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông và hội đua thuyền truyền thống năm 2026.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố năm nay do xã Hương Sơn phối hợp với xã Sơn Giang tổ chức, thu hút đông đảo người dân. Đây cũng là mùa giải đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, vì vậy càng mang ý nghĩa tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các địa phương.

Hội đua thuyền quy tụ 15 đội với 250 vận động viên, gồm 9 đội nam và 6 đội nữ đến từ các xã Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tiến, Kim Hoa, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2. Các đội thi đấu theo thể thức tính giờ một lượt, chọn ra 8 đội xuất sắc nhất (4 đội nam, 4 đội nữ) vào vòng chung kết. Đội có thành tích nhanh nhất, không vi phạm điều lệ sẽ giành chiến thắng.

Lễ hội đua thuyền trên sông Ngàn Phố được tổ chức thường niên, vào dịp mùng 8 Tết hàng năm.

Ngay sau phần nghi thức khai hội, tiếng trống lệnh vang lên dõng dạc, những con thuyền rồng đồng loạt rẽ sóng lao về phía trước. Trên bờ, người dân đứng kín dọc các triền đê, bãi bồi, nhiều gia đình đưa theo cả trẻ nhỏ, ai nấy đều dõi theo từng nhịp chèo trong tiếng hò reo, cổ vũ không ngớt. Dưới sông, các vận động viên căng mình trong từng nhịp chèo, thể hiện sức mạnh và sự phối hợp ăn ý.

Ông Nguyễn Văn Linh (50 tuổi, trú xã Sơn Giang) cho biết năm nào ông cũng đến xem lễ hội đua thuyền trên sông Ngàn Phố. Theo ông Linh, đây không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là ngày hội lớn của bà con trong vùng.

“Đầu năm mới mọi người còn đang nghỉ Tết nên tranh thủ đến xem, cổ vũ cho đội của địa phương mình. Năm nay thời tiết thuận lợi, người đến xem đông. Nhìn các đội chèo thuyền rẽ sóng giữa dòng, ai cũng phấn khởi, không khí vừa vui tươi vừa ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tôi mong lễ hội sẽ được duy trì hàng năm để tạo không khí thi đua sôi nổi, vui chơi cho bà con”, ông Linh chia sẻ.

Năm nay, nhiều người nhắc đến bà Nguyễn Thị Nga (65 tuổi), trú xã Hương Sơn, người đảm nhận nhiệm vụ “cầm lái” cho một đội đua. Dù đã ở tuổi lục tuần, bà Nga vẫn nhanh nhẹn, dày dạn kinh nghiệm, điều khiển thuyền linh hoạt, bẻ lái chính xác, giúp con thuyền ôm cua gọn gàng và tăng tốc kịp thời.

“Năm nào cũng vậy, đến dịp lễ đua thuyền tôi lại háo hức chờ đợi để được góp một phần công sức của mình cho đội. Tuổi có thể nhiều lên, nhưng tình yêu với lễ hội và với dòng sông quê hương thì chưa bao giờ vơi đi. Chỉ cần nghe tiếng trống dồn dập, tiếng hò reo hai bên bờ, tôi lại thấy mình như trẻ lại, tay lái vững vàng hơn”, bà Nga chia sẻ.

Sau những màn tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã công bố kết quả trong sự chờ đợi của đông đảo khán giả. Giải Nhất nội dung nam thuộc về đội liên thôn 1, 2, 3 (xã Hương Sơn), giải Nhì trao cho đội nam xã Sơn Giang, giải Ba thuộc về đội nam xã Sơn Kim 2. Ở nội dung nữ, đội xã Sơn Kim 2 giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về đội xã Sơn Kim 1, giải Ba trao cho đội nữ liên thôn 1, 2, 3 (xã Hương Sơn).

Theo lãnh đạo xã Sơn Giang, hội đua thuyền trên sông Ngàn Phố từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc mỗi dịp đầu xuân. Trong không khí rộn ràng của năm mới, lễ hội tạo nên bầu không khí sôi động, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và sức mạnh tập thể của người dân địa phương.

Hoạt động đua thuyền cũng là điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm để tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Thông qua lễ hội, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và lan tỏa, đồng thời khơi dậy niềm tự hào quê hương, tinh thần thể thao và sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng.