Phim Tết chạm mốc 500 tỷ đồng nhưng...

TPO - Nếu nâng cao được nội hàm, thị trường phim Tết Việt có thể bước vào giai đoạn trưởng thành hơn: không chỉ cạnh tranh về doanh thu mà còn cạnh tranh về chất lượng và sự phong phú của lựa chọn dành cho khán giả. Ở góc độ thị trường, điều này tích cực hơn so với việc chỉ có một phim dẫn đầu áp đảo.

Doanh thu tăng tốc, thị hiếu khán giả mở rộng

Đến sáng Mùng 9 Tết Bính Ngọ, tổng doanh thu phim Tết chạm khoảng 452 tỷ đồng từ bốn bộ phim Thỏ ơi (300 tỷ đồng), Nhà ba tôi một phòng (93 tỷ đồng), Báu vật trời cho (63 tỷ đồng) và Mùi phở (34 tỷ đồng). Với tốc độ này, việc mùa phim Tết 2026 vượt doanh thu cùng kỳ năm trước (khoảng 564 tỷ đồng với ba tác phẩm chính Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ và Yêu nhầm bạn thân) chỉ là vấn đề thời gian.

Bức tranh phòng vé năm nay cho thấy sự phân tầng rõ nét. Thỏ ơi dẫn đầu đường đua một cách tuyệt đối, khẳng định sự trở lại của Trấn Thành sau Bộ tứ báo thủ bị chê khá nhiều năm trước. Thỏ ơi thường chiếm quá nửa số vé ở rạp Việt mỗi ngày và được bàn tán nhiều trên mạng xã hội.

Phim Trấn Thành quá mạnh so với phần còn lại.

Trong khi đó, các phim còn lại chia nhau những nhóm khán giả riêng, với Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang vươn lên thứ nhì, Báu vật trời cho đứng thứ ba, xếp trên Mùi phở. Trong đó, tác phẩm của Trường Giang nhiều khả năng sớm cán mốc trăm tỷ, giúp anh gia nhập câu lạc bộ số ít các đạo diễn đạt trăm tỷ đồng với phim đầu tay.

Mùa phim Tết luôn được xem là mùa vàng của điện ảnh Việt, nơi thị trường đạt mức sôi động nhất trong năm. Những con số bước đầu của năm 2026 cho thấy đà tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong gu thưởng thức của khán giả. Không chỉ doanh thu có dấu hiệu khởi sắc, cấu trúc thể loại và cách khán giả lựa chọn phim dịp đầu năm cũng đang dịch chuyển đáng kể.

Khi phim không 'mùi Tết' vẫn thắng lớn

Bài học đáng chú ý của mùa phim năm nay là khán giả không còn bó buộc trong khuôn mẫu “phim Tết phải nhẹ nhàng”. Dù dịp đầu năm thường gắn với phim hài hoặc gia đình, thực tế cho thấy khán giả sẵn sàng lựa chọn những tác phẩm có đề tài nặng hơn nếu nội dung đủ hấp dẫn.

Xu hướng này từng xuất hiện rải rác trong vài năm gần đây, nhưng đến 2026 đã rõ ràng hơn. Một bộ phim mang sắc thái u tối, khai thác những chủ đề như phản bội, xung đột hay bạo lực như Thỏ ơi vẫn có thể thắng lớn nếu tạo được hiệu ứng truyền thông và chất lượng nội dung. Điều này cho thấy thị hiếu khán giả đang dần biến đổi, nơi mùa lễ không còn đồng nghĩa với một kiểu phim duy nhất.

Nhà ba tôi một phòng là phim thuần về tình cảm gia đình.

Động lực xem phim chính hiện nay là người trẻ, những người không có nhiều “kiêng kỵ” trong việc chọn đề tài. Ngay Mùng một, họ vẫn chọn đi xem bộ phim có nhiều cảnh giết chóc và khá đen tối như Thỏ ơi. Khán giả trẻ ngày nay sẽ xem những thứ mà họ thích, chứ không bị câu nệ vào việc phải xem một bộ phim Tết theo kiểu “ấm áp” như trước đây.

Trong khi Trấn Thành phá cách, ba tác phẩm còn lại đi theo khá đúng “công thức” phim Tết. Nhà ba tôi một phòng kể chuyện về người bố đơn thân nuôi con, chứng kiến con mình khôn lớn với xung đột thế hệ cùng nhiều chuyện éo le trong đời thường. Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn thuộc dòng phim tình cảm - gia đình, kể về một người mẹ đơn thân cùng con trai đến vùng biển sinh sống, nơi các mối quan hệ tình cảm và quá khứ dần kéo cô vào những biến cố mới.

Còn Mùi phở của đạo diễn Minh Beta chọn hướng kể chuyện xoay quanh gia đình đa thế hệ, lấy món phở như biểu tượng văn hóa để phản ánh mâu thuẫn giữa truyền thống và khát vọng cá nhân. Trung tâm phim là ông Mùi - chủ quán phở gia truyền - muốn truyền nghề cho cháu nội. Cả ba đại diện cho dòng phim Tết “an toàn” - nhấn mạnh yếu tố gia đình, văn hóa và cảm xúc.

Mùi phở đi đúng công thức phim Tết.

Vết gợn chất lượng

Tuy đạt doanh thu cao, mùa phim Tết năm nay vẫn để lại một số điểm trừ về chất lượng sản phẩm. Trấn Thành dù vượt trội các đối thủ và hay hơn chính mình năm trước, anh vẫn chưa thể mang đến một tác phẩm cảm xúc như Mai (2024). Đạo diễn này có ưu thế về chỉ đạo diễn xuất, tạo tình huống hấp dẫn và thoại thu hút khán giả, nhưng cũng vì quá hoạt ngôn và tham tình tiết nên khiến tác phẩm bị ôm đồm. Từng nhân vật trong phim đều mang đậm phong cách Trấn Thành, đôi khi thoại quá mức khiến phim thiếu những khoảng nghỉ.

Nhà ba tôi một phòng cho thấy nỗ lực của Trường Giang khi lần đầu làm đạo diễn, tuy nhiên phim này khá an toàn và lối kể hơi cũ về tình cha con. Báu vật trời cho sở hữu nhiều diễn viên tốt như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan, Võ Tấn Phát, nhưng kịch bản còn lan man, nặng tính kể lể, nên chưa phát huy hết khả năng của họ. Trong khi đó, Mùi phở gặp nhiều vấn đề khi cách kể chuyện chưa đủ lôi cuốn, cũng không quá cảm động.

Báu vật trời cho có dàn diễn viên tốt nhưng kịch bản yếu.

Nhìn chung, việc Trấn Thành chiếm ưu thế tuyệt đối ở phòng vé Tết cũng một phần vì các đối thủ chưa đủ sức để đặt lên bàn cân so sánh. Nếu đối đầu với Thỏ ơi là một bộ phim được khen ngợi nhiều như Nhà gia tiên, Thám tử Kiên hay Truy tìm Long Diên Hương năm ngoái, cuộc đua sẽ thú vị hơn.

Tương lai của mùa phim Tết

Nhìn về dài hạn, Tết vẫn sẽ là thời điểm sôi động nhất của điện ảnh Việt. Kỳ nghỉ dài, nhu cầu giải trí cao và thói quen ra rạp đã hình thành nhiều năm khiến mùa này vẫn sẽ có lượng vé bán ra cao nhất.

Tuy vậy, để thị trường tiếp tục tăng trưởng, yếu tố quan trọng nhất không phải là số lượng phim mà là sự đa dạng thể loại và chất lượng. Những năm tới, nếu xuất hiện thêm phim hành động, lịch sử, chính luận có thể giúp mở rộng tệp khán giả, đồng thời đưa mùa phim Tết thoát xa hơn nữa khỏi xu hướng chỉ gắn với hài - gia đình.

Phim Tết là cuộc chơi của Trấn Thành.

Nếu nâng cao được nội hàm, thị trường phim Tết Việt có thể bước vào giai đoạn trưởng thành hơn: không chỉ cạnh tranh về doanh thu mà còn cạnh tranh về chất lượng và sự phong phú của lựa chọn dành cho khán giả. Ở góc độ thị trường, điều này tích cực hơn so với việc chỉ có một phim dẫn đầu áp đảo. Khi các phim chia nhau những phân khúc khán giả khác nhau, tổng doanh thu toàn mùa có xu hướng tăng, thay vì dồn vào một dự án.