Văn hóa

Google News

Giờ đẹp cúng vía Thần Tài năm 2026

TPO - Theo các chuyên gia phong thủy, có ba khung giờ trong ngày Mùng 10 tháng Giêng năm 2026 được xem là thuận lợi để tiến hành lễ cúng vía Thần tài.

Theo quan niệm dân gian phương Đông, Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, tài lộc, mang lại may mắn và thuận lợi trong làm ăn. Hàng năm, ngày vía Thần Tài diễn ra vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch, gắn liền với tục cúng lễ và mua vàng cầu may.

Có ba khung giờ đẹp cúng vía Thần tài

Năm 2026, ngày vía Thần tài rơi vào 26/2 (ngày Tân Mùi). Nhiều gia đình, cửa hàng và doanh nghiệp chuẩn bị mâm lễ chu đáo, đồng thời lựa chọn khung giờ phù hợp để thực hiện nghi thức cúng bái.

mam-cung-4.jpg
mam-cung-2.jpg
mam-cung-5.jpg
Gợi ý mâm cúng vía Thần tài.

Theo các chuyên gia phong thủy, có ba khung giờ trong ngày được xem là thuận lợi để tiến hành lễ cúng gồm:

Giờ Mão (5h-7h): Đây là thời điểm sáng sớm, được cho là mang năng lượng khởi đầu trong trẻo. Khung giờ này phù hợp với người mới bắt đầu công việc kinh doanh hoặc có kế hoạch mở rộng hoạt động trong năm mới. Nhiều người tin rằng cúng vào giờ này sẽ gặp được sự hỗ trợ, hanh thông trong công việc.

Giờ Tỵ (9h-11h): Được xem là khung giờ vượng tài lộc trong ngày. Các cửa hàng, doanh nghiệp thường ưu tiên cúng vào thời điểm này với mong muốn việc kinh doanh thuận lợi, gia tăng uy tín và nguồn thu.

Giờ Thân (15h-17h): Theo quan niệm dân gian, đây là giờ thiên về sự ổn định, bền vững, giúp duy trì tài lộc và hạn chế hao hụt tiền bạc.

Bên cạnh các giờ hoàng đạo, một số khung giờ được cho là không thuận lợi để thực hiện lễ cúng gồm giờ Ngọ (11h-13h), giờ Mùi (13h-15h), giờ Tuất (19h-21h).

Mâm cúng vía Thần Tài

Việc chuẩn bị mâm lễ trong ngày vía Thần tài thường được gia chủ quan tâm kỹ lưỡng. Tùy phong tục từng vùng miền, lễ vật có thể khác nhau, song đa số đều bao gồm hoa tươi và lễ mặn.

Nếu cúng mặn, gia chủ có thể chuẩn bị thịt quay, cá lóc nướng, cua biển, gà luộc, tôm luộc hoặc trứng luộc. Theo truyền thống, mâm cúng thường có:

Bộ Tam sên: Thịt lợn luộc, 3 quả trứng luộc, 3 con tôm hoặc cua.

1 hũ rượu, 1 hũ gạo, 1 hũ muối, 5 chén nước.

1 khay vàng giấy, bộ tiền vàng mã.

1 bao thuốc lá, 2 cây đèn (nến), hương (nhang).

Mâm ngũ quả.

Hoa tươi (thường dùng hoa cúc vàng, hoa đồng tiền…).

Bánh kẹo, trầu cau, xôi đậu xanh.

Vào sáng mùng 10 tháng Giêng, gia chủ thường quét dọn nhà cửa sạch sẽ, lau dọn bàn thờ Thần tài - Thổ địa gọn gàng trước khi bày lễ. Một số quan niệm cho rằng nên mở cửa hướng Tây để đón tài lộc.

Với những gia đình không có bàn thờ riêng, có thể sắp lễ trên mâm sạch đặt trong nhà, gần khu vực cửa ra vào để hành lễ. Mâm cúng nên đặt trong không gian trang trọng, không để ngoài trời. Trước khi làm lễ, gia chủ cần chuẩn bị trang phục chỉnh tề, giữ không gian yên tĩnh, trang nghiêm.

*Thông tin mang tính chất tham khảo!

Đỗ Quyên
#Ngày vía Thần tài #lễ cúng #mâm cúng vía Thần tài #tài lộc #năm 2026 #vía Thần tài

