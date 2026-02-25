Hàng nghìn người trẩy hội đền Huyền Trân

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách cùng trẩy hội, về dự lễ đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ 2026, nhằm dâng hương, chiêm bái, tri ân, tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp mở mang bờ cõi.