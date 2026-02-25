Hàng nghìn người trẩy hội đền Huyền Trân

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách cùng trẩy hội, về dự lễ đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ 2026, nhằm dâng hương, chiêm bái, tri ân, tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp mở mang bờ cõi.
Tham dự lễ có ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Huế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đông đảo nhân dân địa phương và du khách hành hương đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước (trong ảnh, ông Nguyễn Khắc Toàn đánh trống khai hội đền Huyền Trân). Ảnh: Ngọc Văn.
Theo sử liệu, Công chúa Huyền Trân (1287-1340), ái nữ của vua Trần Nhân Tông, vào năm 1306 đã kết duyên cùng vua Chế Mân nhằm thắt chặt bang giao Đại Việt - Champa. Sự kiện lịch sử này góp phần mở rộng lãnh thổ Đại Việt về phương Nam với hai châu Ô và Lý, đặt nền tảng cho vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế sau này (trong ảnh, nhân vật Huyền Trân Công chúa được sân khấu hóa). Ảnh: Ngọc Văn.
Tại lễ khai mạc, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế - thông tin lễ hội đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa đầu xuân mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh các giá trị lịch sử - văn hóa của Huế, đồng thời khơi dậy khát vọng, củng cố niềm tin và quyết tâm chung tay xây dựng Huế ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á, là thành phố Festival tiêu biểu của Việt Nam. Ảnh: Ngọc Văn.