Hàng nghìn người trẩy hội đền Huyền Trân

Ngọc Văn

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách cùng trẩy hội, về dự lễ đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ 2026, nhằm dâng hương, chiêm bái, tri ân, tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp mở mang bờ cõi.

tp-1-le-hoi-den-huyen-tran.jpg
Ngày 25/2, tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (phường An Cựu, TP. Huế), Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức lễ hội﻿ đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là hoạt động văn hóa trọng tâm thuộc chương trình lễ hội mùa Xuân - Festival Huế 2026. Ảnh: Ngọc Văn.
tp-2-le-hoi-den-huyen-tran-4.jpg
Tham dự lễ có ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Huế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đông đảo nhân dân địa phương và du khách hành hương đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước (trong ảnh, ông Nguyễn Khắc Toàn đánh trống khai hội đền Huyền Trân). Ảnh: Ngọc Văn.
tp-c_dsc5997.jpg
Trước thời điểm khai mạc, ngay từ sáng, dòng người đã nườm nượp đổ về khu đền thờ Công chúa Huyền Trân và Phật hoàng Trần Nhân Tông dưới chân núi Ngũ Phong để dâng hương, chiêm bái, tri ân, tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có công lao, đóng góp to lớn cho sự nghiệp mở mang bờ cõi. Ảnh: Ngọc Văn.
tp-c_dsc6157.jpg
tp-5-le-hoi-den-huyen-tran-1.jpg
Theo sử liệu, Công chúa Huyền Trân (1287-1340), ái nữ của vua Trần Nhân Tông, vào năm 1306 đã kết duyên cùng vua Chế Mân nhằm thắt chặt bang giao Đại Việt - Champa. Sự kiện lịch sử này góp phần mở rộng lãnh thổ Đại Việt về phương Nam với hai châu Ô và Lý, đặt nền tảng cho vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế sau này (trong ảnh, nhân vật Huyền Trân Công chúa được sân khấu hóa). Ảnh: Ngọc Văn.
tp-6-le-hoi-den-huyen-tran.jpg
Tại Huế, chính lễ đền Huyền Trân được tổ chức hằng năm vào ngày mùng 9 tháng Giêng để tưởng nhớ công lao mở cõi to lớn của Huyền Trân Công chúa và các bậc tiền nhân. Ảnh: Ngọc Văn.
tp-7-le-hoi-den-huyen-tran-2.jpg
Lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày 24 và 25/2 (mùng 8 và 9 tháng Giêng Bính Ngọ), gồm phần lễ trang trọng với các nghi thức truyền thống và phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, cùng với thao diễn nghề truyền thống, trò chơi dân gian dịp Tết... Ảnh: Ngọc Văn.
tp-8-le-hoi-den-huyen-tran-2.jpg
tp-8-le-hoi-den-huyen-tran-1.jpg
Tại lễ khai mạc, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế - thông tin lễ hội đền Huyền Trân Xuân Bính Ngọ 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa đầu xuân mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh các giá trị lịch sử - văn hóa của Huế, đồng thời khơi dậy khát vọng, củng cố niềm tin và quyết tâm chung tay xây dựng Huế ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á, là thành phố Festival tiêu biểu của Việt Nam. Ảnh: Ngọc Văn.
tp-c_dsc6202.jpg
Thông qua các hoạt động nghi lễ và phần hội phong phú, lễ hội không chỉ tri ân các bậc tiền nhân có đóng góp lớn cho sự nghiệp mở mang bờ cõi, mà còn góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, quảng bá hình ảnh văn hóa Huế, tạo không khí vui tươi, trang nghiêm trong những ngày đầu xuân mới. Ảnh: Ngọc Văn.
tp-9-1.jpg
Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP. Huế, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân được xây dựng tại núi Ngũ Phong (phường An Cựu, TP. Huế) từ năm 2006, là sự tri ân đối với công lao mở cõi của Phật hoàng và Công chúa Huyền Trân. Ảnh: Ngọc Văn.
Ngọc Văn
