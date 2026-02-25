Đào tạo 5.000 nhân lực phát triển trò chơi điện tử để giáo dục lịch sử Việt Nam

TPO - "Ban hành Chiến lược quốc gia phát triển nhân lực văn hóa nghệ thuật. Tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu 5.000 nhân lực phát triển trò chơi điện tử phục vụ giáo dục lịch sử Việt Nam. Thông qua các trò chơi này để giáo dục lịch sử là con đường rất hiệu quả", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu.

Sáng 25/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Chương trình thực hiện Nghị quyết 79, 80.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Như Ý.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chương trình hành động đã thể chế hóa đầy đủ và đồng bộ các chủ trương chiến lược của Đảng, đảm bảo nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, chương trình hành động cũng tạo hành lang pháp lý để bố trí nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện các nghị quyết, xác định rõ nhiệm vụ phải làm, phân công cho các cơ quan chủ trì, có lộ trình và sản phẩm cụ thể.

"Tổng cộng có 230 nhiệm vụ được thiết kế trong chương trình hành động của Chính phủ. Theo đó, Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước có 99 nhiệm vụ và Nghị quyết 80 về văn hóa có 131 nhiệm vụ", ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Với Nghị quyết 80, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ về nhóm nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động đã xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể là: Quán triệt Nghị quyết số 80 một cách sâu sắc về vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh của văn hóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Lồng ghép yêu cầu phát triển văn hóa trong hoạch định chiến lược, xây dựng quy hoạch và xây dựng các dự án phát triển kinh tế xã hội. Đổi mới công tác truyền thông, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thông hiện đại, ưu tiên truyền thông số, nhân rộng các gương người tốt việc tốt, chuẩn mực con người Việt Nam. Xây dựng môi trường thông tin trong sạch, phát huy vai trò hạt nhân lan tỏa của văn nghệ sĩ và trí thức…

Phó Thủ tướng cũng dành thời gian nói về các nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế tạo đột phá, về xây dựng con người văn hóa và môi trường văn hóa, về đổi mới phương thức quản lý và chuyển đổi số...

Về nhóm nhiệm vụ về nguồn lực, hạ tầng và nhân lực, Phó Thủ tướng cho biết chương trình xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Triển khai quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 đến 2035. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực văn hóa và phân bổ theo hướng đầu tư trọng điểm gắn với hiệu quả đầu ra.

Thiết lập cơ chế linh hoạt nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa dài hạn, minh bạch. Lập Bản đồ định hướng đầu tư hạ tầng văn hóa quốc gia, ưu tiên nguồn vốn cho các vùng trắng thiết chế cơ sở. Tập trung đầu tư, hoàn thiện các thiết chế quy mô quốc gia bao gồm Bảo tàng quốc gia, Nhà hát quốc gia và trung tâm nghệ thuật quốc gia. Xây dựng Đề án định giá kinh tế di sản để khai thác hiệu quả tài sản văn hóa số.

"Triển khai đề án phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam giai đoạn 2026 đến 2030 nhằm kiến tạo động lực tăng trưởng mới. Ban hành Chiến lược quốc gia phát triển nhân lực văn hóa nghệ thuật. Tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu 5.000 nhân lực phát triển trò chơi điện tử phục vụ giáo dục lịch sử Việt Nam. Thông qua các trò chơi này để giáo dục lịch sử là con đường rất hiệu quả", Phó Thủ tướng nêu.

Về nhóm nhiệm vụ về Hội nhập quốc tế về văn hóa, theo Phó Thủ tướng, có một số nhiệm vụ như Ban hành Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đưa nội dung văn hóa vào các hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đa phương và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao. Cử tùy viên văn hóa, cán bộ phụ trách hợp tác văn hóa tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, hợp tác với UNESCO lập hồ sơ ghi danh thêm 5 di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới tiêu biểu.

"Thành lập mới một đến 3 Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại các quốc gia đối tác chiến lược như Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, nâng cao hiệu quả các trung tâm tại Pháp, Lào. Xây dựng đề án phát triển chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt Nam tại nước ngoài. Triển khai chiến dịch truyền thông đa ngôn ngữ Ấn tượng Việt Nam hằng năm và phát triển mạng lưới đại sứ văn hóa. Hỗ trợ dịch thuật và xuất bản 200 tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam ra thế giới mỗi năm. Ngăn chặn triệt để văn hóa phẩm ngoại lai phản cảm trên không gian mạng…", Phó Thủ tướng nêu thêm.