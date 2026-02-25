Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Công đức bằng QR tại Đền Hùng

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không còn chỉ là những tờ tiền thả vào hòm công đức, du khách về Đền Hùng nay có thêm lựa chọn quét mã QR để phát tâm. Bước đi này được kỳ vọng minh bạch hóa nguồn tiền công đức, siết chặt quản lý tài chính và tạo thuận lợi cho nhân dân thập phương.

dh-1.jpg
Du khách về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng có thể quét mã QR để phát tâm công đức.

Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng hiện nay đã triển khai hình thức tiếp nhận công đức thông qua quét mã QR chuyển khoản, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trao đổi về nội dung này, ông Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - cho biết việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong tiếp nhận công đức là xu hướng tất yếu, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số hiện nay.

“Hình thức chuyển khoản qua mã QR góp phần minh bạch hóa hoạt động quản lý tiền công đức, tạo điều kiện thuận tiện để nhân dân thập phương phát tâm cúng lễ, tu bổ, tôn tạo và xây dựng khu di tích”, ông Đạt nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Tiến Đạt, việc triển khai tiếp nhận công đức bằng mã QR không chỉ là giải pháp kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện quyết tâm hiện đại hóa công tác quản lý tại Đền Hùng, nơi hội tụ giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của dân tộc.

Theo quy định về cơ chế quản lý tài chính của khu di tích, tiền công đức được chuyển vào tài khoản của Ban Quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng và được quyết toán chuyển vào Kho bạc Nhà nước đúng quy định pháp luật. Các giao dịch qua ngân hàng đều được lưu trữ, kiểm soát, tránh được việc thất thoát.

tp-1.jpg
Du khách phát tâm công đức bằng hình thức quét mã QR chuyển khoản tại Đền Hùng.

Thực tế, việc quét mã QR để công đức đã được triển khai từ năm 2024. Tuy nhiên, do thói quen lâu nay, không ít người dân vẫn lựa chọn hình thức truyền thống là bỏ tiền trực tiếp vào hòm công đức.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Ban Quản lý đang phối hợp với các đơn vị viễn thông để tăng cường phủ sóng Internet tại các điểm di tích, bảo đảm du khách có thể dễ dàng thực hiện giao dịch điện tử ngay tại khu vực hành lễ.

Song song với hạ tầng kỹ thuật, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Thông tin hướng dẫn cụ thể về hình thức công đức qua mã QR đã được đăng tải công khai trên website chính thức của Đền Hùng để người dân tra cứu.

Lãnh đạo Khu Di tích mong muốn các cơ quan truyền thông tăng cường phổ biến rộng rãi để người dân hiểu rõ cách thức thực hiện, tránh chuyển nhầm tài khoản.

tp-2.jpg
Việc quét mã QR chuyển khoản công đức được du khách cho là minh bạch, văn minh, phù hợp với xu thế mới.

Chị Hoàng Thị Bích Ngọc (TP. Hà Nội) cho rằng công đức qua quét mã QR là cách làm văn minh, phù hợp xu hướng chuyển đổi số và góp phần bảo đảm tính minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn tiền đóng góp để tu bổ di tích.

Theo bà Ngọc, công đức là sự tự nguyện xuất phát từ tâm, nhằm chung tay gìn giữ và tôn tạo di sản. Khi các khoản đóng góp được công khai, rõ ràng, du khách thêm tin tưởng, yên tâm khi đóng góp tiền tu bổ các di sản văn hóa.

Viết Hà
#Đền Hùng #công đức #chuyển đổi số #quét mã QR #quản lý tài chính #du lịch tâm linh #minh bạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục