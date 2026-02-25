Công đức bằng QR tại Đền Hùng

TPO - Không còn chỉ là những tờ tiền thả vào hòm công đức, du khách về Đền Hùng nay có thêm lựa chọn quét mã QR để phát tâm. Bước đi này được kỳ vọng minh bạch hóa nguồn tiền công đức, siết chặt quản lý tài chính và tạo thuận lợi cho nhân dân thập phương.

Du khách về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng có thể quét mã QR để phát tâm công đức.

Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng hiện nay đã triển khai hình thức tiếp nhận công đức thông qua quét mã QR chuyển khoản, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trao đổi về nội dung này, ông Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - cho biết việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong tiếp nhận công đức là xu hướng tất yếu, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số hiện nay.

“Hình thức chuyển khoản qua mã QR góp phần minh bạch hóa hoạt động quản lý tiền công đức, tạo điều kiện thuận tiện để nhân dân thập phương phát tâm cúng lễ, tu bổ, tôn tạo và xây dựng khu di tích”, ông Đạt nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Tiến Đạt, việc triển khai tiếp nhận công đức bằng mã QR không chỉ là giải pháp kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện quyết tâm hiện đại hóa công tác quản lý tại Đền Hùng, nơi hội tụ giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của dân tộc.

Theo quy định về cơ chế quản lý tài chính của khu di tích, tiền công đức được chuyển vào tài khoản của Ban Quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng và được quyết toán chuyển vào Kho bạc Nhà nước đúng quy định pháp luật. Các giao dịch qua ngân hàng đều được lưu trữ, kiểm soát, tránh được việc thất thoát.

Du khách phát tâm công đức bằng hình thức quét mã QR chuyển khoản tại Đền Hùng.

Thực tế, việc quét mã QR để công đức đã được triển khai từ năm 2024. Tuy nhiên, do thói quen lâu nay, không ít người dân vẫn lựa chọn hình thức truyền thống là bỏ tiền trực tiếp vào hòm công đức.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Ban Quản lý đang phối hợp với các đơn vị viễn thông để tăng cường phủ sóng Internet tại các điểm di tích, bảo đảm du khách có thể dễ dàng thực hiện giao dịch điện tử ngay tại khu vực hành lễ.

Song song với hạ tầng kỹ thuật, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Thông tin hướng dẫn cụ thể về hình thức công đức qua mã QR đã được đăng tải công khai trên website chính thức của Đền Hùng để người dân tra cứu.

Lãnh đạo Khu Di tích mong muốn các cơ quan truyền thông tăng cường phổ biến rộng rãi để người dân hiểu rõ cách thức thực hiện, tránh chuyển nhầm tài khoản.

Việc quét mã QR chuyển khoản công đức được du khách cho là minh bạch, văn minh, phù hợp với xu thế mới.

Chị Hoàng Thị Bích Ngọc (TP. Hà Nội) cho rằng công đức qua quét mã QR là cách làm văn minh, phù hợp xu hướng chuyển đổi số và góp phần bảo đảm tính minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn tiền đóng góp để tu bổ di tích.

Theo bà Ngọc, công đức là sự tự nguyện xuất phát từ tâm, nhằm chung tay gìn giữ và tôn tạo di sản. Khi các khoản đóng góp được công khai, rõ ràng, du khách thêm tin tưởng, yên tâm khi đóng góp tiền tu bổ các di sản văn hóa.