Lễ hội chùa Kim Phong - Núi Thần Đinh được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

TPO - Tối 20/2, tại chùa Kim Phong, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ đón nhận quyết định và bằng ghi danh Lễ hội truyền thống chùa Kim Phong - Núi Thần Đinh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Quyết định số 2181/QĐ-BVHTTDL ngày 27/6/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội truyền thống Chùa Kim Phong - Núi Thần Đinh (trước thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; nay là xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) chính thức được đưa vào xanh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng ghi danh cho lãnh đạo xã Trường Sơn và chùa Kim Phong.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân đã trao bằng ghi danh, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng lâu đời của lễ hội.

Diễn ra vào dịp đầu xuân, cao điểm từ mùng 5 Tết đến rằm tháng Giêng, lễ hội thu hút hàng nghìn người dân, du khách thập phương hành hương về khu di tích Chùa Kim Phong dưới chân Núi Thần Đinh.

Điểm nhấn đặc sắc là nghi lễ rước nước thiêng từ Giếng Tiên trên đỉnh núi xuống Chùa Kim Phong để cử hành đại lễ cầu quốc thái dân an. Hành trình vượt hơn 1.200 bậc đá không chỉ là thử thách thể lực mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Lễ rước nước từ Giếng Tiên trên đỉnh núi về chùa Kim Phong.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm là không gian hội rộn ràng với các chương trình văn nghệ dân gian, trò chơi truyền thống, tạo nên bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc. Lễ hội không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh gắn với bảo tồn di sản.