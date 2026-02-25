Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Ngựa giấy 'khủng' xếp kín sân chờ đốt ở đền Chợ Củi

Hoài Nam

TPO - Dù ban quản lý nhiều lần khuyến cáo hạn chế đốt ngựa giấy để tránh lãng phí và giảm nguy cơ cháy nổ, không ít người dân vẫn chi khoảng nửa triệu đồng mua ngựa giấy đưa vào đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) làm lễ rồi hóa vàng.

Ngựa giấy khủng xếp kín sân chờ đốt tại ngôi đền cổ (Clip: Hoài Nam).
tp-tet-kdhd.jpg
Những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tại đền Chợ Củi (còn gọi là Đền Quan Hoàng Mười) thuộc xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, không khí hành hương, chiêm bái diễn ra nhộn nhịp. Hàng nghìn lượt du khách tìm về dâng lễ, cầu bình an, tài lộc và may mắn đầu năm.
tp-9jsjdjk.jpg
Trong số các lễ vật được sắm sửa, ngựa giấy (vàng mã) là mặt hàng được nhiều người lựa chọn. Giá mỗi con ngựa giấy dao động từ 250.000 đến 500.000 đồng tùy kích thước. Dọc lối vào đền, nhiều quầy hàng bày bán vàng mã được thiết kế cầu kỳ để phục vụ nhu cầu du khách.
tp-tebss.jpg
tp-anh-tet-jsh.jpg
Theo ghi nhận, trước sân đền, hàng chục con ngựa giấy với đủ kích cỡ được xếp ngay ngắn chờ làm lễ rồi hóa vàng. Lò đốt vàng mã bên cạnh khuôn viên đền đỏ lửa liên tục, nhất là vào những ngày cao điểm sau Tết.
tp-hsgsksks.jpg
tp-jshsjsksl.jpg
Trung bình mỗi ngày có hàng chục con ngựa giấy được đưa vào làm lễ và hóa vàng, tập trung đông nhất vào các ngày Tết. Mỗi con có kích thước khác nhau, từ loại nhỏ vài trăm nghìn đồng đến những mẫu lớn, trang trí cầu kỳ.
tp-msmmsmsn.jpg
Nhiều người dân quan niệm Quan Hoàng Mười là vị tướng tài ba, vì vậy khi dâng lễ thường đốt ngựa giấy, thuyền rồng giấy với mong muốn “củng cố binh lực”, cầu được phù hộ trong công việc, học hành và cuộc sống.
tp-chay.jpg
﻿Lượng vàng mã lớn khiến khu vực lò hóa vàng luôn trong tình trạng hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu dâng lễ của du khách thập phương. Ngày cao điểm có tới khoảng 70 con ngựa giấy được người dân mua đốt.
tp-hgsysusk.jpg
Trong ảnh là khu vực bàn thờ, trước đây tình trạng đặt tiền lẻ rất nhiều, song năm nay đã giảm đáng kể.
tp-uygfj.jpg
tp-9uytfkj.jpg
Ghi nhận tại đây, ở khu vực đền vẫn còn hiện tượng ăn xin phía ngoài khu vực đền, gây phiền toái cho du khách và đang được lực lượng chức năng xử lý, chấn chỉnh.
tp-jshhsksksl.jpg
Ông Nguyễn Công Đức - Tổ trưởng Tổ Quản lý đền Chợ Củi, cho biết dịp Tết, đền đón hơn 40.000 lượt du khách đến chiêm bái, cầu bình an năm mới. So với những năm trước, các hình ảnh phản cảm tại đền đã giảm đáng kể, như tình trạng thắp hương, đặt tiền lẻ tràn lan không còn phổ biến. Tổ quản lý bố trí bãi đỗ xe, tổ chức xe điện đưa đón miễn phí cho du khách, tuyên truyền mỗi người chỉ thắp 3 nén hương tại khu vực sân đền.
tp-shssk.jpg
Đặc biệt, ban quản lý cũng vận động các hộ kinh doanh từng bước thu nhỏ kích thước ngựa giấy, mâm lễ nhằm hạn chế lãng phí và đảm bảo an toàn. Trong ảnh, người dân trang trí ngựa, phục vụ nhu cầu người đến dâng hương tại đền.
tp-jwnsmsk.jpg
Đền Quan Hoàng Mười tọa lạc dưới chân núi Ngũ Mã, phía trước là sông Lam, thuộc xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đền được xây dựng từ thời Hậu Lê, có kiến trúc kiểu chữ Tam gồm tam quan, hạ điện, trung điện và thượng điện, và được công nhận là Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 1993. Đây là một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng của khu vực Bắc Trung Bộ.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Ngựa giấy 'khủng' xếp kín sân chờ đốt tại ngôi đền cổ #đền chợ củi #Đền Quan Hoàng Mười #lễ hội

