Ngựa giấy 'khủng' xếp kín sân chờ đốt ở đền Chợ Củi

TPO - Dù ban quản lý nhiều lần khuyến cáo hạn chế đốt ngựa giấy để tránh lãng phí và giảm nguy cơ cháy nổ, không ít người dân vẫn chi khoảng nửa triệu đồng mua ngựa giấy đưa vào đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) làm lễ rồi hóa vàng.