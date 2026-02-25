Ngựa giấy 'khủng' xếp kín sân chờ đốt ở đền Chợ Củi

TPO - Dù ban quản lý nhiều lần khuyến cáo hạn chế đốt ngựa giấy để tránh lãng phí và giảm nguy cơ cháy nổ, không ít người dân vẫn chi khoảng nửa triệu đồng mua ngựa giấy đưa vào đền Chợ Củi (Hà Tĩnh) làm lễ rồi hóa vàng.
Theo ghi nhận, trước sân đền, hàng chục con ngựa giấy với đủ kích cỡ được xếp ngay ngắn chờ làm lễ rồi hóa vàng. Lò đốt vàng mã bên cạnh khuôn viên đền đỏ lửa liên tục, nhất là vào những ngày cao điểm sau Tết.
Trung bình mỗi ngày có hàng chục con ngựa giấy được đưa vào làm lễ và hóa vàng, tập trung đông nhất vào các ngày Tết. Mỗi con có kích thước khác nhau, từ loại nhỏ vài trăm nghìn đồng đến những mẫu lớn, trang trí cầu kỳ.
Ghi nhận tại đây, ở khu vực đền vẫn còn hiện tượng ăn xin phía ngoài khu vực đền, gây phiền toái cho du khách và đang được lực lượng chức năng xử lý, chấn chỉnh.