Vàng mini, vàng hạt đậu gây sốt ngày Vía Thần tài

TPO - Dù giá vàng vẫn neo cao song người dân ở Nghệ An vẫn chấp nhận xếp hàng chờ đợi. Nhiều người không cầu kỳ mua ít hay nhiều và cho rằng mua vàng lấy lộc” đầu năm, với mong muốn một năm làm ăn thuận lợi, hanh thông.
Một chủ tiệm vàng trên đường Quang Trung cho biết, lượng khách năm nay tăng mạnh so với ngày thường, đặc biệt tập trung vào buổi sáng. "Chúng tôi phải tăng cường thêm 3-4 nhân viên, chia khu vực thanh toán riêng để tránh ùn ứ. Có thời điểm khách đứng kín cả lối đi”, người này nói.
Phần đa, người dân chọn mua nhẫn tròn trơn vì dễ cất trữ, ít bị khấu hao tiền gia công khi bán lại.