Nghệ An: Vàng mini, vàng hạt đậu gây sốt ngày Vía Thần tài

TPO - Dù giá vàng vẫn neo cao song người dân ở Nghệ An vẫn chấp nhận xếp hàng chờ đợi. Nhiều người không cầu kỳ mua ít hay nhiều và cho rằng mua vàng lấy lộc” đầu năm, với mong muốn một năm làm ăn thuận lợi, hanh thông.