Kinh tế

Google News

Nghệ An:

Vàng mini, vàng hạt đậu gây sốt ngày Vía Thần tài

Thu Hiền

TPO - Dù giá vàng vẫn neo cao song người dân ở Nghệ An vẫn chấp nhận xếp hàng chờ đợi. Nhiều người không cầu kỳ mua ít hay nhiều và cho rằng mua vàng lấy lộc” đầu năm, với mong muốn một năm làm ăn thuận lợi, hanh thông.

Video: Hình ảnh người đi mua vàng ở Nghệ An.
tp-7.jpg
Ghi nhận ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng - ngày vía Thần tài﻿), tại một cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), khung cảnh mua bán nhộn nhịp. Người dân chen chúc mua vàng "lấy lộc”. Trong quầy, nhân viên làm việc không ngơi tay.
﻿tp-6.jpg
tp-5.jpg
Một chủ tiệm vàng trên đường Quang Trung cho biết, lượng khách năm nay tăng mạnh so với ngày thường, đặc biệt tập trung vào buổi sáng. "Chúng tôi phải tăng cường thêm 3-4 nhân viên, chia khu vực thanh toán riêng để tránh ùn ứ. Có thời điểm khách đứng kín cả lối đi”, người này nói.
tp-12.jpg
Dọc đường Cao Thắng (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), gần khu vực chợ Vinh, có hàng chục tiệm vàng lớn nhỏ. Trong ngày Vía Thần tài, các cửa hàng luôn trong tình trạng kín người.﻿ Dù giá vàng vẫn neo cao song người dân không mấy đắn đo vì là lấy may và cầu mong tài lộc.
tp-10.jpg
tp-11.jpg
Phần đa, người dân chọn mua nhẫn tròn trơn vì dễ cất trữ, ít bị khấu hao tiền gia công khi bán lại.
tp-9.jpg
Người dân cầm sẵn tiền mặt trên tay, sẵn sàng giao dịch.
tp-3-3613.jpg
Đa dạng mẫu mã phục vụ khách mua vàng lấy may trong ngày Vía Thần tài. Đặc biệt, các sản phẩm vàng mini, vàng hạt đậu trở thành lựa chọn của nhiều người dân. Với mức giá vừa túi tiền, dễ mua, dễ cất giữ, những món vàng nhỏ xinh này đáp ứng tâm lý mua lấy may đầu năm hơn là đầu tư tích trữ.
tp-2-1686.jpg
Một chú ngựa vàng “Mã đáo thành công”.
tp-3.jpg
Hai chị em Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Yến (trú xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) cho biết năm nào cũng đi mua vàng ngày này. “Không phải đầu tư gì lớn, chủ yếu là cầu may. Đầu năm mua chút vàng cho yên tâm, mong công việc thuận lợi, buôn bán hanh thông”, chị Vân nói.
Thu Hiền
