Pakistan mở chiến dịch tấn công, thủ đô Afghanistan rung chuyển vì nổ lớn

TPO - Những vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan và một số khu vực khác vào sáng sớm 27/2, khi Pakistan và Afghanistan tấn công qua lại dọc theo biên giới bất ổn, cáo buộc đối phương làm leo thang xung đột.

Theo hãng tin RT, Pakistan đã phát động Chiến dịch Ghazab Lil Haq (“Cơn thịnh nộ của công lý”) vài giờ sau khi lực lượng Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào các vị trí quân sự của Pakistan.

Cư dân tại thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết đã nghe thấy ít nhất ba tiếng nổ, nhưng chính quyền chưa xác nhận vị trí chính xác của các vụ nổ.

“Quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích vào một số khu vực ở Kabul, Kandahar và Paktia. May mắn, không có thương vong nào được báo cáo”, phát ngôn viên chính quyền Taliban ở Afghanistan, Zabihullah Mujahid, viết trên mạng xã hội X.

Đài truyền hình nhà nước Pakistan PTV News chia sẻ một số video về các cuộc tấn công, xác nhận quân đội đã nhắm mục tiêu vào các “cơ sở quân sự quan trọng” của Taliban ở Afghanistan. Một nguồn tin an ninh Pakistan nói với truyền thông địa phương, rằng một kho đạn dược, các vị trí của tiểu đoàn và một sở chỉ huy đã bị phá hủy.

Những vụ nổ làm rung chuyển Kabul. (Ảnh: X)

Pakistan cho biết, các cuộc tấn công diễn ra sau khi lực lượng Taliban ở Afghanistan nổ súng vào các vị trí biên giới tối 26/2, khiến hai binh sĩ Pakistan thiệt mạng và ba người khác bị thương. Mosharraf Zaidi, người phát ngôn của Thủ tướng Shehbaz Sharif, cho biết lực lượng Pakistan đã loại bỏ hàng chục chiến binh Afghanistan, phá hủy nhiều đồn quân sự và xe bọc thép trong các hoạt động “trả đũa”.

Tuy nhiên, chính quyền Afghanistan khẳng định, cuộc tấn công quân sự của họ hôm 26/2 là phản ứng trước các cuộc không kích của Pakistan được tiến hành vào tuần trước. Quân đội Afghanistan tuyên bố đã giành được hơn chục đồn quân đội Pakistan và gây thương vong nặng nề trong các “chiến dịch tấn công quy mô lớn” trên nhiều tỉnh biên giới.

Quan hệ giữa Kabul và Islamabad đã xấu đi nghiêm trọng trong bối cảnh những cáo buộc lẫn nhau về hoạt động của các phần tử khủng bố. Pakistan liên tục cáo buộc Afghanistan chứa chấp các chiến binh thuộc tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một cáo buộc mà Taliban phủ nhận.

Vòng xoáy bạo lực mới này đặt ra thách thức lớn đối với thỏa thuận ngừng bắn mà Kabul và Islamabad đạt được vào tháng 10/2025 sau nhiều ngày đụng độ biên giới đẫm máu khiến hàng chục binh sĩ và thường dân thiệt mạng. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn phần lớn vẫn được duy trì, các cuộc đàm phán tiếp theo đã không đạt được một thỏa thuận chính thức, khiến quan hệ giữa hai bên càng căng thẳng.