Tổng thống Zelensky lên tiếng về cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy sản xuất tên lửa Iskander của Nga

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố tất cả các tên lửa Flamingo nhắm vào nhà máy Votkinsk ở Nga đều trúng mục tiêu, đồng thời thông báo thêm các cuộc tấn công thành công khác nhằm vào Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ở Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tất cả các tên lửa FP-5 Flamingo do Ukraine phóng trong cuộc tấn công vào nhà máy Votkinsk ở Nga đều trúng mục tiêu. Theo ông, điều này là minh chứng cho thấy chất lượng và độ chính xác cao của các tên lửa này.

"Chúng tôi đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa Flamingo chính xác ở khoảng cách 1.400 km. Tôi tin rằng đây thực sự là một thành công đối với ngành công nghiệp của Ukraine", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông lưu ý rằng, quân đội Nga đang "săn lùng" các cơ sở sản xuất tên lửa này, và Ukraine đã phải chờ đợi rất lâu để khôi phục dây chuyền sản xuất do các cuộc tấn công của đối phương. Ông Zelensky tuyên bố số lượng tên lửa Flamingo sẽ tăng lên, nhưng điều đó phụ thuộc vào nguồn tài trợ và một số linh kiện nhất định.

"Tôi sẽ không nói chính xác có bao nhiêu tên lửa Flamingo đã được sử dụng lần này. Tôi chỉ muốn nói rằng một số đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn, một số thì không, và một số đã bắn trúng mục tiêu. Nhưng điều quan trọng nhất là tất cả các tên lửa được phóng đều đến được mục tiêu. Tôi tin rằng đây là chìa khóa thành công - nó cho thấy chất lượng và độ chính xác cao", ông nói thêm.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, nhà máy chế tạo máy Votkinsk - một trung tâm sản xuất tên lửa quan trọng của Nga tại Cộng hòa Udmurt, được cho là đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào tối 20/2.

Theo Astra, dựa trên phân tích các video do nhân chứng ghi lại, hai phân xưởng của nhà máy số 22 và 36 được cho là đã bị hư hại. Hiện phía Nga chưa công bố thông tin chính thức xác nhận mức độ thiệt hại tại nhà máy Votkinsk.

Trong khi đó, tờ RBC-Ukraine đưa tin, vụ tấn công nhà máy Votkinsk bằng tên lửa FP-5 Flamingo đã tạo ra một lỗ thủng trên mái của một nhà xưởng có kích thước khoảng 30 x 24 mét. Chiều dài vết thủng không đều, khoảng 24 mét ở một bên và 18 mét ở bên kia, với chiều rộng 30 mét.

Các nhà phân tích nhận định, tâm chấn của vụ nổ nằm bên trong tòa nhà, có khả năng gây ra hiện tượng cháy hoàn toàn không gian bên trong.

"Trái ngược với các báo cáo trước đó cho rằng xưởng số 22 và số 36 bị ảnh hưởng, tên lửa đã bắn trúng tòa nhà số 19 - xưởng mạ điện và dập khuôn", nguồn tin lưu ý.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, việc tấn công một xưởng như vậy có thể làm gián đoạn nghiêm trọng chu trình sản xuất, vì nó đóng vai trò là cấu trúc cơ bản cho thân tên lửa và xử lý công tác chuẩn bị công nghệ cho các giai đoạn lắp ráp cuối cùng.

Nhà máy Votkinsk là một trong những cơ sở chủ chốt của Nga về sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn. Nơi đây sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars, từng sản xuất và bảo dưỡng tên lửa Topol, và sản xuất tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava phóng từ tàu ngầm.

Nhà máy này cũng sản xuất tên lửa 9M723 cho hệ thống Iskander-M, tên lửa 9-S-7760 cho hệ thống tên lửa hàng không Kinzhal và tên lửa đạn đạo Oreshnik.