Thế giới

Google News

Iran sắp mua tên lửa diệt hạm siêu thanh Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Iran đang tiến gần tới thỏa thuận với Trung Quốc để mua tên lửa hành trình chống hạm, Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết. Thông tin này được tiết lộ trong bối cảnh Mỹ đang triển khai lực lượng hải quân hùng hậu gần bờ biển Iran để gây sức ép.

screen-shot-2026-02-24-at-105341-pm.png
Tên lửa diệt hạm siêu thanh CM-302 do Trung Quốc chế tạo.

Các nguồn tin cho biết, thỏa thuận mua tên lửa CM-302 do Trung Quốc chế tạo gần như đã hoàn tất, dù chưa thống nhất ngày bàn giao.

Dòng tên lửa siêu thanh này có tầm bắn khoảng 290 km và được thiết kế để né tránh hệ thống phòng thủ trên tàu bằng cách bay thấp và di chuyển nhanh.

Một số chuyên gia vũ khí nhận định, việc Iran triển khai loại tên lửa này sẽ tăng cường đáng kể năng lực tấn công và tạo ra mối đe dọa đối với lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực.

Iran bắt đầu đàm phán với Trung Quốc về việc mua hệ thống tên lửa này ít nhất từ 2 năm trước, và đẩy nhanh sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel năm 2025. Khi tiến trình đàm phán bước vào giai đoạn cuối vào mùa hè năm ngoái, các quan chức quân sự và chính phủ cấp cao của Iran đã tới Trung Quốc, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng Iran Massoud Oraei, hai quan chức an ninh nước này cho biết. Chuyến thăm của ông Oraei chưa từng được đưa tin từ đó đến nay.

“Nếu Iran có năng lực siêu thanh để tấn công tàu thuyền trong khu vực, đó sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi hoàn toàn. Những tên lửa này rất khó bị đánh chặn”, ông Danny Citrinowicz, cựu sĩ quan tình báo Israel và hiện là nhà nghiên cứu cấp cao về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia Israel, nhận định.

Reuters chưa thể xác định số lượng tên lửa trong thỏa thuận và Iran sẽ trả bao nhiêu tiền, hoặc liệu Trung Quốc có tiếp tục thực hiện thỏa thuận này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực hay không.

“Iran có các thỏa thuận quân sự và an ninh với các đồng minh của chúng tôi, và hiện là thời điểm thích hợp để tận dụng những thỏa thuận này”, một quan chức Bộ Ngoại giao Iran nói với Reuters.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không biết về các cuộc đàm phán liên quan đến việc bán tên lửa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không phản hồi đề nghị bình luận.

Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ rằng “hoặc chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước” với Iran.

Nếu thông tin trên là chính xác, tên lửa CM-302 sẽ là một trong những khí tài quân sự tiên tiến nhất mà Trung Quốc chuyển giao cho Iran.

Bình Giang
Reuters
#Iran #Căng thẳng Mỹ - Iran #Tên lửa diệt hạm siêu thanh #Tên lửa CM-302 #Tình hình Iran

