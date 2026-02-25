Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào sở chỉ huy, kho đạn dược, cơ sở hậu cần cũng như căn cứ sửa chữa và trang thiết bị quân sự của Nga, trong đó có sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, ngày 24/2, quân đội nước này thực hiện nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và trung tâm chỉ huy của Nga. Phía Ukraine cho biết tên lửa ATACMS đã được sử dụng, song không nêu cụ thể mục tiêu nào bị bắn trúng bằng loại vũ khí này.

Theo đó, một sở chỉ huy phụ trợ của Tập đoàn quân số 5 Nga đã bị tấn công gần Novopetrykivka thuộc khu vực Donetsk vào đêm 23, rạng sáng ngày 24/2.

Lực lượng Ukraine cũng cho biết đã tập kích một kho hậu cần được cho là phục vụ đơn vị máy bay không người lái Rubicon gần Vasylivka, thuộc khu vực Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

atacm.jpg

Ngoài ra, một số kho đạn dược và hậu cần khác của Nga gần Pryazovske (tỉnh Donetsk) và gần Oleksandrivka (tỉnh Zaporizhzhia) cũng bị lực lượng Ukraine tấn công. Một căn cứ sửa chữa của Nga gần Yakymivka ở Zaporizhzhia cũng nằm trong danh sách mục tiêu.

Trước đó, ngày 23/2, lực lượng Ukraine thông báo đã tập kích cơ sở chỉ huy của Nga tại Donetsk, bao gồm một sở chỉ huy - quan sát và một trung tâm điều khiển máy bay không người lái gần Udachne, cùng một trụ sở khác gần thành phố Pokrovsk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đang đánh giá mức độ thiệt hại và tổn thất phía Nga sau các đợt tấn công.

Ngoài các mục tiêu trên, Ukraine cũng báo cáo đã phá huỷ một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Uragan, một hệ thống phòng không Buk-M1 và nơi tập trung binh sĩ tại những khu vực do Nga kiểm soát.

Hiện phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

ATACMS là hệ thống tên lửa đất đối đất, được phát triển dành cho Lục quân Mỹ. Hệ thống này có khả năng tấn công chính xác nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát của đối phương.

ATACMS có nhiều loại, mỗi loại được thiết kế riêng theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Các biến thể chính bao gồm Block I, Block IA và Block IA Unitary. Tên lửa có thể được phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt M270 MLRS và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS.

Phạm vi hoạt động của ATACMS thay đổi tùy theo biến thể cụ thể. Biến thể I có tầm bắn khoảng 165 km, trong khi biến thể IA và IA Unitary có thể đạt tầm bắn lên tới 300 km.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #ATACMS #Nga #tấn công #tên lửa #quân sự #tập kích #vũ khí tầm xa

