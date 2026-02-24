Tổng thống Vladimir Putin cam kết thúc đẩy bộ ba hạt nhân Nga

TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục cải thiện năng lực quân sự và công nghệ, mà trong đó, bộ ba hạt nhân là “ưu tiên vô điều kiện”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Ông Putin đưa ra cam kết này hôm 23/2 trong một bài phát biểu qua video nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc, khi ông ca ngợi các quân nhân vì sự tận tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Nga cam kết tăng cường sức mạnh cho lục quân và hải quân bằng kinh nghiệm chiến đấu từ cuộc xung đột ở Ukraine, và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của tất cả các binh chủng với sự hỗ trợ của ngành khoa học và công nghệ cao của Nga.

Ông nói: “Việc phát triển bộ ba hạt nhân, giúp đảm bảo an ninh của Nga, cho phép chúng ta đảm bảo hiệu quả khả năng răn đe chiến lược và cân bằng quyền lực trên thế giới, vẫn là ưu tiên vô điều kiện”.

Bài phát biểu được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Hiệp ước New START - thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ - hết hạn. Thỏa thuận được ký kết năm 2010, giới hạn cả hai nước ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai trên 700 hệ thống phóng, và yêu cầu kiểm tra định kỳ tại chỗ.

Mặc dù hiệp ước đã hết hạn, Mátxcơva nhấn mạnh họ không có ý định là “người đầu tiên thực hiện các bước leo thang” và tăng số lượng đầu đạn, với điều kiện Mỹ cũng có cách tiếp cận tương tự.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu rằng họ muốn các thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân trong tương lai sẽ bao gồm cả Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ ý tưởng này là “không công bằng”, lập luận rằng kho vũ khí của họ thua xa so với Nga và Mỹ.