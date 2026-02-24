Tổng thống Mỹ Trump định áp thêm các mức thuế mới

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp thuế an ninh quốc gia mới với nhiều ngành công nghiệp, sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết vô hiệu hóa nhiều loại thuế “đối ứng” của nhà lãnh đạo Mỹ trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Mỹ dự định áp thuế với các ngành như pin, gang và phụ kiện sắt, ống nhựa, hóa chất công nghiệp, thiết bị lưới điện và viễn thông.

Các mức thuế sẽ được ban hành theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962. Đạo luật này trao cho tổng thống áp thuế quan dựa trên rủi ro an ninh quốc gia.

Các loại thuế theo Mục 232 mới sẽ được áp tách biệt với mức thuế 15% mà Tổng thống Trump đưa ra trước đó để phản ứng với quyết định của Tòa án Tối cao.

Các sản phẩm bị đánh thuế theo Điều 232 cho đến nay vẫn được miễn trừ các loại thuế khác trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Tổng thống Trump trước đó đã sử dụng Điều 232 để áp thuế với các mặt hàng như thép, nhôm, đồng, ô tô, xe tải và phụ tùng ô tô, và điều này không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của Tòa án Tối cao tuần trước.

Hiện, vẫn chưa rõ khi nào Bộ Thương mại sẽ công bố kết quả các cuộc điều tra thuế quan và khi nào sẽ áp dụng mức thuế mới.

“Bảo vệ an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump, và chính quyền vẫn cam kết sử dụng mọi quyền hạn hợp pháp để thực hiện điều đó”, phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai tuyên bố.

Kế hoạch này được nêu ra sau khi Tòa án Tối cao bỏ phiếu để bác bỏ hầu hết các mức thuế quan mà Tổng thống Trump ban hành dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế khẩn cấp quốc tế, cho rằng ông đã vượt quá thẩm quyền khi ban hành các mức thuế quan đối ứng với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ.

Tuy nhiên, vụ kiện tại Tòa án Tối cao không xem xét bất kỳ mức thuế quan nào theo Mục 232 của Tổng thống Trump.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã mở rộng đáng kể phạm vi của các mức thuế quan theo mục này, không chỉ bao gồm những nguyên liệu thô như thép, nhôm và đồng, mà còn cả các sản phẩm tiêu dùng được làm từ chúng.

Ông hầu như từ chối cho miễn trừ các mức thuế quan này, ngoài một số biện pháp giảm nhẹ cho các hãng sản xuất ô tô của Mỹ.

Nhiều cuộc điều tra đã được mở cách đây gần 1 năm, và chính quyền có thể đẩy nhanh tiến độ một số cuộc điều tra để phản ứng với phán quyết của Tòa án Tối cao tuần trước.

Ngoài những cuộc điều tra mới được lên kế hoạch, nhóm trợ lý của Tổng thống Trump còn xem xét áp thuế với 9 ngành công nghiệp khác, bao gồm chất bán dẫn, dược phẩm, máy bay không người lái, robot công nghiệp và polysilicon được sử dụng trong tấm pin mặt trời, theo Mục 232.

Theo nguồn thạo tin, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục kế hoạch sửa đổi mức thuế quan an ninh quốc gia hiện hành đối với thép và nhôm. Những thay đổi này có thể sẽ giảm thuế quan danh nghĩa đối với nhiều mặt hàng, nhưng sẽ áp thuế dựa trên toàn bộ giá trị sản phẩm chứ không chỉ là giá trị của thép hoặc nhôm trong sản phẩm.