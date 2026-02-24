Ukraine khoe thắng lợi to lớn khi xung đột với Nga bước sang năm thứ 5

TPO - Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 400 km2 lãnh thổ, bao gồm tám khu định cư, dọc theo một đoạn chiến tuyến phía nam, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi cho biết.

(Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của ông Syrskyi không nêu rõ trong số những vùng lãnh thổ mới giành được, có bao nhiêu phần trăm là lãnh thổ từng nằm dưới sự kiểm soát của Nga và bao nhiêu phần trăm là "vùng xám" mà chưa bên nào thiết lập quyền kiểm soát.

Các chiến tuyến ở Ukraine ngày càng trở nên mờ nhạt khi hàng nghìn máy bay không người lái quần thảo bầu trời mỗi ngày, đẩy binh lính xuống chiến hào hoặc vào nơi ẩn nấp kiên cố và tạo ra các khu vực mà cả hai bên đều không hoàn toàn kiểm soát được.

Những thắng lợi hiếm hoi của Ukraine trên chiến trường tỉnh Dnipropetrovsk phía đông nam trái ngược hoàn toàn với xu hướng chung là sự tiến công dồn dập của Nga trên khắp các chiến tuyến, khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 5.

Ukraine dường như muốn chứng minh với thế giới - và đặc biệt là với Tổng thống Mỹ Donald Trump - rằng họ không bị mất lãnh thổ trong cuộc chiến với Nga, vào thời điểm Washington đang gây sức ép buộc Ukraine đồng ý một thỏa thuận hòa bình.

Trước đây, ông Trump từng nói rằng Ukraine nên nhượng bộ vì đang có nguy cơ thất thế.

Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh châu Âu đã phản bác luận điểm này, chỉ ra rằng từ năm 2023 đến nay, Nga chỉ giành được hơn 1% lãnh thổ từng thuộc Ukraine, và cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Mátxcơva đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng leo thang từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Hôm 23/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã ca ngợi những thắng lợi "đáng kinh ngạc" của Ukraine trong tháng 2, nói rằng chúng cho thấy sự kháng cự của Kiev hiệu quả hơn nhiều so với những gì thường được miêu tả.

Cùng ngày, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, một vòng đàm phán hoà bình khác để chấm dứt xung đột Ukraine có thể diễn ra vào cuối tuần này.

Ukraine, Nga và Mỹ đã tổ chức một số vòng đàm phán ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Thuỵ Sĩ, nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể.

"Tôi nghĩ là vào cuối tuần này”, ông Kyrylo Budanov nói với các phóng viên khi được hỏi về vòng đàm phán tiếp theo.

"Không có gì phải giấu rằng các cuộc đàm phán không dễ dàng, nhưng chúng ta chắc chắn đang tiến về phía trước và đang tiến gần đến thời điểm mà tất cả các bên sẽ cần đưa ra quyết định cuối cùng - liệu có nên tiếp tục cuộc chiến này hay chuyển sang hòa bình”.

Ông Budanov cũng cho biết, cuộc trao đổi tù binh chiến tranh tiếp theo giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra trong tuần này, và quy mô có thể lớn hơn cuộc trao đổi trước đó.

Khi được hỏi về thái độ của Nga trong các cuộc đàm phán, ông Budanov nói rằng họ "kiềm chế, lịch sự và chuyên nghiệp".

"Họ hành xử hoàn toàn đúng mực về mặt ngoại giao. Nhưng mọi người cũng đều thấy rõ rằng chúng tôi có những lập trường khác nhau", Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov nói với các phóng viên.

Ông Budanov cho biết, Ukraine đang "làm mọi cách” để tổ chức một cuộc gặp giữa tổng thống Ukraine và Nga, nhưng hiện tại điều này "rất khó khăn".