Tổng thống Mỹ ra tuyên bố cứng rắn về thuế quan

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các quốc gia không nên rút lui khỏi những thỏa thuận thương mại vừa được đàm phán với Mỹ sau phán quyết của Tòa án Tối cao, nói rằng nếu họ làm vậy, ông sẽ áp đặt mức thuế cao hơn nhiều theo các luật thương mại khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong các bài đăng trên mạng xã hội hôm 23/2, Tổng thống Trump cho biết ông có thể áp đặt phí cấp phép đối với các đối tác thương mại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ thuế đối ứng mà ông ký ban hành trước đó.

“Bất kỳ quốc gia nào muốn ‘chơi trò chơi’ với phán quyết của Tòa án Tối cao sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều so với mức thuế mà họ vừa đồng ý. Hãy cẩn thận”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

Theo tổng thống Mỹ, quyết định này khẳng định khả năng của ông trong việc sử dụng thuế quan theo các thẩm quyền khác "một cách mạnh mẽ và khó chịu hơn nhiều, với sự chắc chắn về mặt pháp lý, so với thuế quan đối ứng ban đầu".

Người phát ngôn của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận thêm về kế hoạch của ông Trump.

Tại Brussels, Nghị viện châu Âu hôm 23/2 đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, sau khi Tổng thống Trump áp đặt thuế tạm thời mới ở mức 15% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia. Mức thuế này sẽ có hiệu lực lúc 0h01 ngày 24/2 (giờ Mỹ), cùng thời điểm thuế đối ứng trước đó hết hiệu lực theo phán quyết của tòa án.

Con đường phía trước cho các thỏa thuận thương mại quốc tế của Tổng thống Trump vẫn chưa chắc chắn, với việc Trung Quốc thúc giục Washington hủy bỏ các biện pháp thuế quan, EU đóng băng việc phê duyệt thỏa thuận và Ấn Độ trì hoãn các cuộc đàm phán đã lên kế hoạch.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết vào cuối tuần, rằng chính quyền Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ mở các cuộc điều tra mới về hành vi thương mại không công bằng theo Điều 301 đối với một số quốc gia, một bước pháp lý dự kiến ​​sẽ cho phép họ áp đặt các mức thuế mới.