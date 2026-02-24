Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trùm ma tuý khét tiếng nhất Mexico bị tiêu diệt sau chuyến thăm của bạn tình

Bình Giang

TPO - Trùm băng đảng khét tiếng Nemesio Oseguera, biệt danh “El Mencho”, bị lực lượng chức năng Mexico tiêu diệt sau chuyến thăm của bạn tình. Chiến dịch cũng khiến 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thuộc cảnh sát quân sự Mexico thiệt mạng trong làn sóng bạo lực trả đũa.

ap26054750052635-1.jpg
Chân dung ông trùm Nemesio Oseguera trên các báo Mexico sau khi hắn bị tiêu diệt. (Ảnh: AP)

Oseguera là kẻ cầm đầu băng đảng hùng mạnh Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Mỹ từng treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ đối tượng bị truy nã gắt gao nhất Mexico này.

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết, Oseguera tử vong trên trực thăng sau khi bị thương trong chiến dịch đột kích do lực lượng đặc nhiệm Mexico tiến hành tại khu rừng bên ngoài thị trấn Tapalpa ở bang Jalisco.

Bộ trưởng Quốc phòng Ricardo Trevilla cho biết, thông tin từ người thân cận của một trong bạn tình của Oseguera đã giúp giới chức nhanh chóng lên kế hoạch đột kích vào khu nhà của trùm tội phạm.

Trong cuộc đột kích, các tay súng của Oseguera đã nã đạn vào lực lượng an ninh. Giao tranh xảy ra trong khu nhà gỗ trong rừng, khiến ông trùm này và 2 vệ sĩ bị thương. Cả 3 được trực thăng đưa về Mexico City nhưng không qua khỏi.

“Họ đã tử vong trên đường đi”, Bộ trưởng Trevilla cho biết trong một cuộc họp báo.

Lực lượng chức năng tìm thấy nhiều súng trường gắn súng phóng lựu, bệ phóng rocket và đạn cối tại hiện trường.

Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico cho biết đang tiến hành các thủ tục cần thiết tại 14 bang - gần một nửa cả nước.

ap26054705860344.jpg
ap26054590521622.jpg
Làn sóng bạo lực bùng lên ở nhiều bang của Mexico sau chiến dịch tiêu diệt trùm băng đảng. (Ảnh: AP)

Cái chết của Oseguera đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực trên khắp Mexico, khi các đối tượng trung thành với băng đảng chặn đường và đốt xe để trả đũa chính phủ.

Bộ trưởng An ninh Omar Garcia Harfuch cho biết, 30 thành viên băng đảng đã bị tiêu diệt trong đợt tấn công này, cùng một người dân thường. Ít nhất 70 người đã bị bắt giữ tại 7 bang.

Chính phủ cho biết không có người nước ngoài nào bị thương.

Theo Bộ Quốc phòng Mexico, các cuộc tấn công trả đũa chính phủ tại Jalisco là do đối tượng mang biệt danh “El Tuli” chỉ đạo. Kẻ này là cánh tay phải và phụ trách tài chính của Oseguera. “El Tuli” cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh.

Giới chức Mexico cho biết họ đã sử dụng thông tin tình báo của Mỹ để xác định chính xác vị trí khu nhà tại Tapalpa, nhưng nhấn mạnh đây là chiến dịch của Mexico.

“Không có sự tham gia của lực lượng Mỹ trong chiến dịch này. Điều duy nhất là trao đổi thông tin”, Tổng thống Claudia Sheinbaum phát biểu ngày 23/2.

Tình trạng bạo lực khiến các hãng hàng không phải hủy chuyến bay vào cuối tuần qua.

Ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Mexico tăng cường hơn nữa các nỗ lực chống băng đảng ma túy. “Mexico phải đẩy mạnh nỗ lực đối phó các băng đảng và ma túy!” ông viết trên mạng xã hội.

Cái chết của Oseguera được xem là đòn giáng mạnh vào CJNG, tổ chức được xác định là một trong những nguồn cung fentanyl lớn vào Mỹ.

Trong khi Mỹ thúc ép Mexico hành động mạnh tay hơn với nạn buôn bán ma túy, giới chức Mexico từ lâu cũng kêu gọi Mỹ làm nhiều hơn nữa để hạn chế tình trạng buôn bán trái phép súng đạn. Theo dữ liệu chính phủ Mỹ, khoảng 70% vũ khí bất hợp pháp được truy vết tại Mexico có nguồn gốc từ Mỹ.

Bình Giang
Reuters
