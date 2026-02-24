Hé lộ vai trò của đặc nhiệm Mỹ trong chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy Mexico

TPO - Một nhóm đặc nhiệm mới do quân đội Mỹ dẫn đầu, chuyên thu thập thông tin tình báo về các băng đảng ma túy, đã đóng vai trò không nhỏ trong cuộc đột kích của quân đội Mexico nhằm loại bỏ trùm ma túy “El Mencho”.

Các quan chức Mexico ngày 22/2 thông báo, trùm ma túy Nemesio Oseguera - thường được gọi với biệt danh “El Mencho” - đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích.

Đáng chú ý, chiến dịch loại bỏ “El Mencho” của Mexico đã nhận được sự giúp đỡ không nhỏ từ lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Theo các quan chức Mỹ, Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành chống băng đảng ma túy (JITF-CC) - với sự phối hợp của nhiều cơ quan Chính phủ Mỹ - đã chính thức được thành lập vào tháng trước với mục tiêu lập bản đồ mạng lưới các băng đảng ma túy ở cả hai bên biên giới Mỹ - Mexico.

Có rất ít thông tin được công bố về JITF-CC. Trang web của lực lượng này cho biết, mục tiêu hoạt động của JITF-CC là "xác định, phá vỡ và triệt phá các hoạt động của các băng đảng ma túy gây ra mối đe dọa cho Mỹ dọc biên giới Mỹ - Mexico."

Một cựu quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên mà không đề cập cụ thể đến lực lượng đặc nhiệm, cho biết Mỹ đã biên soạn một tài liệu chi tiết về các mục tiêu liên quan đến El Mencho và cung cấp cho Chính phủ Mexico để thực hiện chiến dịch.

Theo nguồn tin này, “El Mencho” đứng ở vị trí rất cao, nếu không muốn nói là hàng đầu, trong danh sách các mục tiêu của Mỹ tại Mexico.

Bộ Quốc phòng Mexico xác nhận chính quyền Mỹ đã cung cấp "thông tin bổ sung", nhưng không tiết lộ chi tiết. Một nguồn tin từ Chính phủ Mexico cho biết, Mexico đã lên kế hoạch và thực hiện chiến dịch. Không có quân nhân Mỹ nào tham gia trực tiếp.

Việc tiêu diệt trùm ma túy này là một thắng lợi lớn cho cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy của Mexico, những kẻ chịu trách nhiệm buôn lậu hàng tỷ đô la cocaine và fentanyl vào Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ lâu đã tiến hành một chiến dịch gây áp lực lên chính phủ của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum để tăng cường trấn áp nạn buôn bán ma túy.

Chướng ngại vật mà các băng đảng sử dụng để đối phó với các băng đảng ma túy. (Ảnh: Reuters)

Mỹ lập bản đồ các băng đảng ma túy

Tướng Maurizio Calabrese - người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm JITF-CC - trả lời phỏng vấn Reuters hồi đầu tháng này về cách quân đội Mỹ đang tận dụng kinh nghiệm chiến đấu chống lại các nhóm như al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để lập bản đồ mạng lưới các băng đảng ma túy.

"Các băng đảng ma túy hoạt động khác với al Qaeda hay IS, động cơ khác nhau. Điều này khiến việc xác định toàn bộ mạng lưới trở nên quan trọng hơn để chúng ta có thể phá vỡ và triệt tiêu các băng đảng", tướng Calabrese nói.

Theo tướng Calabrese, có nhiều thống kê khác nhau, nhưng số thành viên cộm cán của các băng đảng có thể lên tới vài trăm. Ngoài ra, còn có từ 200.000 đến 250.000 đầu mối tham gia vận chuyển ma túy.

Jack Riley - cựu quan chức cấp cao tại Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) - cho biết, việc Tổng thống Trump chỉ định các băng đảng ma túy Mexico là tổ chức khủng bố vào năm ngoái đã mở ra những loại hỗ trợ quân sự mới từ phía Mỹ.

Ông nói rằng điều đó có thể hữu ích, giúp Mexico tận dụng các nguồn lực tình báo, giám sát và trinh sát quân sự của Mỹ.

Một quan chức quốc phòng của Mỹ, phát biểu với Reuters trước chiến dịch ở Mexico, cho biết lực lượng đặc nhiệm mới này phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy, trong đó quân đội Mỹ đã tăng cường kiểm soát hoạt động dọc biên giới với Mexico.

Chiến lược này cũng bao gồm các cuộc tấn công thường xuyên của Mỹ vào các tàu nghi ngờ buôn ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương.