Người lính

Google News

Rơi trực thăng quân sự ở Iran

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông Iran đưa tin, một chiếc trực thăng của quân đội nước này đã rơi xuống một khu chợ ở tỉnh Isfahan, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

960x0.jpg
(Ảnh: Getty Images)

Vụ tai nạn xảy ra ngày 24/2, khi chiếc trực thăng rơi xuống chợ trái cây ở thành phố Dorcheh, tạo ra một đám cháy nhưng đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt.

Vụ việc khiến phi công, cơ phó và hai tiểu thương thiệt mạng.

Các chuyên gia cho rằng Iran có lịch sử an toàn hàng không kém, với nhiều vụ tai nạn liên quan đến máy bay được mua trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và thiếu phụ tùng thay thế chính hãng để bảo dưỡng.

Tuần trước, một máy bay chiến đấu F-4 do Mỹ sản xuất thuộc lực lượng không quân chính quy của Iran đã rơi ở tỉnh Hamadan trong một chuyến bay huấn luyện, khiến một phi công thiệt mạng.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #trực thăng quân sự #phi công #cơ phó #tai nạn

