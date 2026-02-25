Mỹ muốn Nga, Ukraine đạt được thoả thuận hoà bình vào tháng 7

TPO - Nhà Trắng được cho là đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trước dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ (4/7).

Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Washington mong muốn đạt được tiến triển ngoại giao trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ kỷ niệm quan trọng này. Ông Trump trở lại Nhà Trắng từ tháng 1/2025 và từng cam kết sẽ thúc đẩy nhanh chóng một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao châu Âu và đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận trong khung thời gian nói trên. Theo họ, chưa có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng nhượng bộ các yêu cầu cốt lõi của Moscow, đặc biệt liên quan đến khu vực Donbass và vấn đề kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - nhà máy Zaporizhzhia.

"Các đồng minh cho biết Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận trước khi Tổng thống Trump chủ trì lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7. Nhưng theo các quan chức cấp cao của châu Âu và NATO, không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng đạt được một thỏa thuận khi Ukraine không đáp ứng các yêu cầu chính của Nga", ấn phẩm viết.

Một số quan chức Mỹ thừa nhận, chưa thấy tín hiệu rõ ràng từ phía Nga về việc điều chỉnh các lập trường mà phương Tây cho là cứng rắn. Trong khi đó, phía Nga nhiều lần nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bảo đảm các lợi ích an ninh lâu dài.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định các bảo đảm an ninh phải được thống nhất rõ ràng và được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi ký kết bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào. Theo Kiev, điều này nhằm bảo đảm tính ràng buộc pháp lý và tạo niềm tin cho người dân Ukraine về cam kết lâu dài từ các đồng minh.