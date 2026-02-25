Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ muốn Nga, Ukraine đạt được thoả thuận hoà bình vào tháng 7

Quỳnh Như

TPO - Nhà Trắng được cho là đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trước dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ (4/7).

Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Washington mong muốn đạt được tiến triển ngoại giao trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ kỷ niệm quan trọng này. Ông Trump trở lại Nhà Trắng từ tháng 1/2025 và từng cam kết sẽ thúc đẩy nhanh chóng một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

tt.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao châu Âu và đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận trong khung thời gian nói trên. Theo họ, chưa có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng nhượng bộ các yêu cầu cốt lõi của Moscow, đặc biệt liên quan đến khu vực Donbass và vấn đề kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu - nhà máy Zaporizhzhia.

"Các đồng minh cho biết Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận trước khi Tổng thống Trump chủ trì lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7. Nhưng theo các quan chức cấp cao của châu Âu và NATO, không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng đạt được một thỏa thuận khi Ukraine không đáp ứng các yêu cầu chính của Nga", ấn phẩm viết.

Một số quan chức Mỹ thừa nhận, chưa thấy tín hiệu rõ ràng từ phía Nga về việc điều chỉnh các lập trường mà phương Tây cho là cứng rắn. Trong khi đó, phía Nga nhiều lần nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bảo đảm các lợi ích an ninh lâu dài.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định các bảo đảm an ninh phải được thống nhất rõ ràng và được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi ký kết bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào. Theo Kiev, điều này nhằm bảo đảm tính ràng buộc pháp lý và tạo niềm tin cho người dân Ukraine về cam kết lâu dài từ các đồng minh.

Quỳnh Như
Bloomberg
#Nga #Ukraine #hòa bình #thỏa thuận #Ngày Độc lập #xung đột Nga-Ukraine #lãnh thổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục