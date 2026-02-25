Nga: Nhà máy phân bón hứng đòn tấn công nặng nề

TPO - Ủy ban Điều tra Nga ngày 25/2 cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào nhà máy phân bón ở tỉnh Smolensk, miền tây nước Nga.

Nhà máy phân đạm Dorogobuzh. (Ảnh: Sputnik)

Theo ủy ban, khoảng 30 máy bay không người lái đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào cơ sở này.

Trước đó, Thống đốc Smolensk - ông Vasily Anokhin - thông báo trên mạng xã hội rằng nhà máy Dorogobuzh đã bị tấn công. Đây là cơ sở chuyên sản xuất phân đạm.

Cuộc tấn công đã gây ra một số vụ cháy tại nhà máy. Lực lượng cứu hộ đã khống chế được ngọn lửa, nhưng để giảm thiểu nguy cơ đe dọa đến người dân, việc sơ tán cư dân của một ngôi làng gần đó đang được xem xét.

Các trường học ở Smolensk, nằm gần biên giới Nga - Belarus, đã chuyển sang hình thức học trực tuyến sau cuộc tấn công mới nhất. Trong khi các trường mẫu giáo đã phải đóng cửa cả ngày vì lý do an toàn.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó báo cáo rằng tổng cộng 69 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trong đêm, bao gồm 14 chiếc ở Smolensk và 24 chiếc ở Bryansk.

Các khu vực biên giới của Nga liên tục bị máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu trong suốt cuộc xung đột.

Đầu tháng này, chính quyền địa phương cho biết, một loạt các cuộc tấn công của Ukraine đã làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng ở Belgorod, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng, làm gián đoạn nguồn cung cấp nước và sưởi ấm.

Để đáp trả, Mátxcơva đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến quốc phòng của Ukraine, bao gồm cả các cơ sở năng lượng.