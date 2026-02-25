Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga: Nhà máy phân bón hứng đòn tấn công nặng nề

Minh Hạnh

TPO - Ủy ban Điều tra Nga ngày 25/2 cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào nhà máy phân bón ở tỉnh Smolensk, miền tây nước Nga.

699ed1272030271a24235169.jpg
Nhà máy phân đạm Dorogobuzh. (Ảnh: Sputnik)

Theo ủy ban, khoảng 30 máy bay không người lái đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào cơ sở này.

Trước đó, Thống đốc Smolensk - ông Vasily Anokhin - thông báo trên mạng xã hội rằng nhà máy Dorogobuzh đã bị tấn công. Đây là cơ sở chuyên sản xuất phân đạm.

Cuộc tấn công đã gây ra một số vụ cháy tại nhà máy. Lực lượng cứu hộ đã khống chế được ngọn lửa, nhưng để giảm thiểu nguy cơ đe dọa đến người dân, việc sơ tán cư dân của một ngôi làng gần đó đang được xem xét.

Các trường học ở Smolensk, nằm gần biên giới Nga - Belarus, đã chuyển sang hình thức học trực tuyến sau cuộc tấn công mới nhất. Trong khi các trường mẫu giáo đã phải đóng cửa cả ngày vì lý do an toàn.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó báo cáo rằng tổng cộng 69 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trong đêm, bao gồm 14 chiếc ở Smolensk và 24 chiếc ở Bryansk.

Các khu vực biên giới của Nga liên tục bị máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu trong suốt cuộc xung đột.

Đầu tháng này, chính quyền địa phương cho biết, một loạt các cuộc tấn công của Ukraine đã làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng ở Belgorod, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng, làm gián đoạn nguồn cung cấp nước và sưởi ấm.

Để đáp trả, Mátxcơva đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến quốc phòng của Ukraine, bao gồm cả các cơ sở năng lượng.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #nhà máy phân bón #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục