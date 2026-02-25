Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ, Ukraine tổ chức cuộc gặp mới tại Geneva

Quỳnh Như

TPO - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, sẽ đến Geneva (Thụy Sĩ) để gặp trưởng đoàn đàm phán Ukraine - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov vào ngày 26/2.

Phát biểu tại hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta hôm 24/2, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff, cho biết các quan chức Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức một cuộc gặp mới tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 26/2.

Cuộc gặp diễn ra sau vòng đàm phán hoà bình gần nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ, được tổ chức tại Geneva ngày 17 - 18/2, song chưa đạt được đột phá đáng kể liên quan đến vấn đề lãnh thổ hay lệnh ngừng bắn.

dcd37eb1-4d54-4cce-ba33-b19141293495.jpg
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff.

Theo hãng tin Interfax Ukraine, mục đích chính trong chuyến đi của ông Witkoff và ông Kushner là đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, trong thời gian ở Geneva, ông Witkoff cũng đề nghị ông Umerov xin ý kiến Tổng thống Volodymyr Zelensky để tiến hành cuộc gặp song phương, nhằm tiếp tục trao đổi và tìm kiếm các phương án khác nhau cho một thỏa thuận hòa bình.

Ông Witkoff bày tỏ hy vọng vòng đàm phán hoà bình tiếp theo về vấn đề Ukraine có thể được tổ chức trong vòng 10 ngày tới. Sau cuộc gặp tại Geneva, ông Umerov có thể sẽ tới Mỹ để tiếp tục một cuộc gặp khác.

Đặc phái viên Mỹ cũng cho biết ông và Tổng thống Trump cho rằng nên tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin để thảo luận về các vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, ông thừa nhận các cuộc đàm phán hiện chưa tiến triển đến giai đoạn đó.

Trước đó, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, cho biết một vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga có thể được tổ chức tại Geneva vào ngày 26 - 27/2.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Mỹ #Ukraine #đàm phán #Geneva #hòa bình #Nga #xung đột Nga-Ukraine

