Người lính

Google News

Hình ảnh hiếm ghi lại quỹ đạo bay của hàng chục tên lửa Nga từ không gian

Quỳnh Như

TPO - Một video quay từ Trạm Vũ trụ Quốc tế đã ghi lại cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào lãnh thổ Ukraine, cho thấy cả quỹ đạo bay của tên lửa, hoạt động phòng không trên thủ đô Kiev và các khu vực xung quanh.

Kênh Youtube AstronautiCAST gần đây đã phát hành một đoạn video tổng hợp các cảnh quay từ camera đặt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong đêm 26, rạng sáng ngày 27/12/2025.

Video tua nhanh cho thấy đường bay của hàng chục tên lửa Nga, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và các hoạt động chiến đấu của lực lượng phòng không tại thủ đô Kiev và khu vực lân cận. Một số vụ nổ đã xảy ra, được cho là tên lửa Nga đánh trúng mục tiêu ở Kiev và nhà máy nhiệt điện Trypilska.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm 26, rạng sáng ngày 27/12/2025, Nga đã phát động một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine bằng máy bay không người lái, tên lửa phóng từ trên không, trên biển và trên mặt đất.

Lực lượng Ukraine đã ghi nhận tổng cộng có 559 vũ khí được phóng đi. Trong đó gồm 519 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 40 tên lửa các loại (10 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal/ Iskander-M, 7 tên lửa hành trình Iskander-K, 21 tên lửa hành trình Kh-101, 2 tên lửa hành trình Kh-22).

Không quân Ukraine đã ghi nhận 10 tên lửa và 25 máy bay không người lái nhắm trúng 30 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ nhiều thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 16 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, một tên lửa và 15 UAV khác của Nga đã biến mất khỏi radar.

Vụ tấn công ngày 27/12/2025 được các quan chức Ukraine mô tả là một trong những vụ tấn công mùa đông lớn nhất nhằm vào Kiev cho đến nay.

