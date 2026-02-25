Mỹ điều hàng chục tiêm kích F-22 đến Israel

TPO - Các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đã được Mỹ triển khai tại một căn cứ không quân ở miền nam Israel vào thứ Ba, như một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn của Mỹ tại Trung Đông.

Hãng tin Kan của Israel hôm thứ Ba (24/2) đưa tin: "12 máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã hạ cánh xuống một trong những căn cứ không quân phía nam Israel như một phần của hoạt động triển khai quân sự của Mỹ tại Trung Đông".

Sự xuất hiện của các máy bay này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-22.

Trước đó, tờ Washington Post trích dẫn hình ảnh vệ tinh và phân tích dữ liệu chuyến bay cho biết, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự gần Iran, bố trí hơn 150 máy bay tại các căn cứ ở châu Âu và Trung Đông sau cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tại Geneva vào ngày 17/2. Ấn phẩm lưu ý, sự hiện diện quân sự hiện tại của Mỹ trong khu vực là lớn nhất kể từ chiến dịch ở Iraq năm 2003.

Trong khi đó, tờ báo Proto Thema của Hy Lạp đưa tin tàu sân bay USS Gerald R. Ford, cùng với hàng chục máy bay khác đã đến căn cứ của Mỹ tại vịnh Souda trên đảo Crete và sẽ ở lại đó cho đến ngày 27/2.

Ngày 17/2, vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân đã diễn ra tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề, có thể làm cơ sở cho dự thảo một thỏa thuận trong tương lai về chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp trên nhiều khía cạnh, nhưng Tehran vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận một số lập trường cơ bản do Nhà Trắng đưa ra.