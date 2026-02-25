Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Iran nói thỏa thuận ‘trong tầm tay’ trước thềm đàm phán với Mỹ

Bình Giang

TPO - Ngoại trưởng Iran cho biết, một thỏa thuận nhằm tránh xung đột quân sự với Mỹ đang ở “trong tầm tay”. Tín hiệu tích cực được đưa ra trước khi hai đối thủ nối lại đàm phán tại Geneva.

ap26048532650877.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: AP)

Phát biểu ngày 24/2 của Ngoại trưởng Abbas Araghchi được đưa ra vào thời điểm Iran phát cảnh báo nhẹ nhàng tới các sinh viên biểu tình đang gây sức ép lên chính phủ, trong khi Mỹ gia tăng áp lực quân sự lên Tehran vì chương trình hạt nhân.

“Chúng ta có cơ hội lịch sử để đạt được một thỏa thuận chưa từng có, giải quyết các quan ngại chung và đáp ứng lợi ích chung”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Ông nói thêm rằng thỏa thuận “đang trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên”.

Tehran và Washington dự kiến tổ chức vòng đàm phán thứ 3 vào ngày 26/2 tại Geneva, tiếp nối các cuộc đối thoại được khởi động lại từ đầu tháng này.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực những tuần gần đây. Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ hành động mạnh tay với Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

Iran nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo bất kỳ đòn tấn công nào “đều sẽ bị coi là hành động xâm lược”.

Trong bài đăng ngày 24/2, ông Araghchi khẳng định Iran sẽ “không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, nhưng nhấn mạnh quyền của nước này trong việc “khai thác lợi ích từ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình”.

“Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi sẽ làm mọi điều để bảo vệ chủ quyền của mình với lòng dũng cảm”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói thêm.

Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán hạt nhân trong năm 2025, nhưng tiến trình thương lượng đứt đoạn sau chiến dịch tấn công của Israel và đợt ném bom của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, sinh viên các trường đại học tại Tehran bước vào học kỳ mới bằng các cuộc tụ tập để phản đối giới lãnh đạo tôn giáo.

Người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani nhắc nhở rằng sinh viên có quyền biểu tình, nhưng phải “hiểu rõ các lằn ranh đỏ”.

Làn sóng biểu tình bùng phát từ tháng 12, do những khó khăn kinh tế, sau đó lan rộng thành phong trào biểu tình trên toàn quốc, gây ra một trong những thách thức lớn nhất đối với giới lãnh đạo Iran trong nhiều năm.

Các quan chức Iran thừa nhận hơn 3.000 người chết trong làn sóng biểu tình, nhưng cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau “những hành động khủng bố”.

Giữa làn sóng đó, ông Trump đe doạ can thiệp quân sự để ủng hộ người biểu tình, nhưng sau đó chuyển trọng tâm sang chương trình hạt nhân của Iran.

Kể từ đó, Mỹ triển khai chiến dịch tập hợp lực lượng quy mô lớn ở Trung Đông nhằm gây sức ép với Tehran, đồng thời tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp.

Bình Giang
AP
#Iran #Căng thẳng Mỹ - Iran #Hạt nhân Iran #Trung Đông

