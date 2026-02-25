Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang năm 2026 lúc 21h (giờ địa phương), vào thời điểm đầy khó khăn đối với nhiệm kỳ thứ hai của ông, khi tỷ lệ ủng hộ giảm sút, lo ngại về Iran gia tăng và người dân Mỹ đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Bài phát biểu trước Quốc hội được truyền hình trực tiếp vào giờ vàng. Đây là bài phát biểu thứ hai của Tổng thống Trump trong vòng 13 tháng kể từ khi trở lại Nhà Trắng, mang đến cho ông cơ hội thuyết phục cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng nó cũng diễn ra trong bối cảnh ông phải đối mặt với những khó khăn về chính trị trong và ngoài nước. Trước đó vài ngày, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết bác bỏ thuế đối ứng mà ông Trump áp đặt lên các quốc gia. Cùng lúc đó, dữ liệu mới cho thấy nền kinh tế Mỹ suy giảm mạnh hơn dự kiến ​​trong khi lạm phát gia tăng.

Tổng thống dự kiến ​​sẽ đề cập đến phán quyết của Tòa án Tối cao trong bài phát biểu của mình, lập luận rằng tòa án đã sai lầm và vạch ra các đạo luật thay thế mà ông có thể sử dụng để khôi phục lại hầu hết các loại thuế.

Một trong những quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẽ "tuyên bố chiến thắng về kinh tế”, viện dẫn sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, các khoản đầu tư vào khu vực tư nhân và luật cắt giảm thuế.

Tổng thống cũng dự kiến sẽ công bố một kế hoạch yêu cầu các công ty công nghệ phải trả chi phí điện tăng cao hơn tại các cộng đồng nơi các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) mới đang được xây dựng.

Người dẫn chương trình của Fox News Bret Baier tiết lộ, ông Trump sẽ kêu gọi cắt giảm thuế cá nhân và doanh nghiệp mới.

Tổng thống cũng sẽ ca ngợi các chính sách biên giới cứng rắn và chiến dịch trục xuất của mình, bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy, hầu hết người Mỹ tin rằng chính quyền của ông đã đi quá xa trong việc bắt giữ những người nhập cư không có giấy tờ.

Bộ An ninh Nội địa hầu như đang bị “đóng băng” do tranh chấp giữa các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ về chiến thuật kiểm soát nhập cư quyết liệt, sau vụ xả súng khiến hai công dân Mỹ thiệt mạng ở Minneapolis.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đến khán phòng nơi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc xung đột lớn trên thế giới được cho là một trong những chủ đề chính trong bài phát biểu của ông Trump.

Tổng thống Mỹ dường như đang tiến gần hơn đến một cuộc xung đột quân sự với Iran. Và bài phát biểu Thông điệp Liên bang có thể mang lại cho ông cơ hội đưa ra lập luận công khai về sự can thiệp quân sự. Hai quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết, ông Trump sẽ thảo luận về kế hoạch của mình nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Cũng theo các quan chức, ông Trump sẽ ca ngợi thành tích làm trung gian hòa giải các thỏa thuận hòa bình của mình. Bài phát biểu của ông diễn ra đúng ngày đánh dấu 4 năm xung đột Nga - Ukraine bùng phát (24/2), lời nhắc nhở rằng ông vẫn chưa giải quyết được cuộc chiến mà ông từng nói có thể kết thúc "trong 24 giờ".

"Đây là cơ hội hiếm hoi mà tổng thống có được khi cả thế giới đang dõi theo những gì ông ấy nói, và đây là cơ hội để ông ấy tóm tắt mọi việc mình đã làm mà không đi chệch khỏi kịch bản”, Amanda Makki, một chiến lược gia đảng Cộng hòa, cho biết.

Ông Trump hôm 23/2 nói rằng bài phát biểu của ông sẽ rất dài. Bài phát biểu dài 100 phút của ông hồi tháng 3 năm ngoái là bài phát biểu dài nhất của tổng thống trước Quốc hội trong lịch sử hiện đại.

Năm ngoái, một số đảng viên Dân chủ đã ngắt lời bài phát biểu của ông Trump bằng những tiếng la ó trước khi bỏ ra ngoài để phản đối. Lần này, hơn 20 đảng viên Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện dự định sẽ bỏ qua bài phát biểu để tham gia một cuộc mít tinh ngoài trời.

Thống đốc Virginia Abigail Spanberger, người có chiến thắng quyết định vào tháng 11 được coi là dấu hiệu cảnh báo sớm cho đảng Cộng hòa về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sẽ đưa ra phản hồi chính thức của đảng Dân chủ đối với bài phát biểu của ông Trump.