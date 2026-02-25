Học giả Nga nổi tiếng về Triều Tiên bị bắt khi đang giảng bài

TPO - Ông Andrei Lankov, một học giả người Nga nổi tiếng về Triều Tiên, vừa bị bắt giữ tại Latvia khi đang thuyết trình, truyền thông Nga đưa tin.

Ông Andrei Lankov. (Ảnh: AP)

Hãng tin Nga RBK cho biết, ông Lankov xác nhận bị cảnh sát Latvia bắt giữ trong lúc giảng bài về Triều Tiên và bị đưa vào danh "sách đen" của chính quyền nước này. Sau đó, ông được bàn giao cho cơ quan di trú. Lý do ông bị bắt chưa được làm rõ.

Vào khoảng 23 giờ ngày 24/2 (giờ Mátxcơva), ông Lankov nói với RBK rằng ông vẫn đang bị tạm giữ, trong khi các luật sư đang xử lý vụ việc và bạn bè hỗ trợ về hậu cần.

Các quan chức tại Đại học Kookmin Hàn Quốc, nơi ông Lankov công tác, cho biết đang cố gắng tìm hiểu tình hình.

Ông Lankov sinh ra tại Leningrad, nay là St. Petersburg, sau đó sống nhiều năm tại Triều Tiên theo chương trình trao đổi sinh viên vào thập niên 1980 và nghiên cứu về quốc gia này trong suốt sự nghiệp của mình. Trong những năm 1990, ông làm việc tại Hàn Quốc và Úc, và từ năm 2004 đến nay giảng dạy tại Seoul. Ông mang hai quốc tịch Nga và Úc.

Ông Lankov được biết đến với quan điểm điềm tĩnh, mang tính hiện thực về Triều Tiên. Ông cũng từng bày tỏ quan điểm phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tháng 4/2025, một tòa án tại Mátxcơva phạt ông 10.000 rúp (130 USD) vì tham gia các hoạt động của một tổ chức bị Nga đưa vào danh sách “không mong muốn”.