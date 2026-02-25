Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Học giả Nga nổi tiếng về Triều Tiên bị bắt khi đang giảng bài

Bình Giang

TPO - Ông Andrei Lankov, một học giả người Nga nổi tiếng về Triều Tiên, vừa bị bắt giữ tại Latvia khi đang thuyết trình, truyền thông Nga đưa tin.

ap26056087673395.jpg
Ông Andrei Lankov. (Ảnh: AP)

Hãng tin Nga RBK cho biết, ông Lankov xác nhận bị cảnh sát Latvia bắt giữ trong lúc giảng bài về Triều Tiên và bị đưa vào danh "sách đen" của chính quyền nước này. Sau đó, ông được bàn giao cho cơ quan di trú. Lý do ông bị bắt chưa được làm rõ.

Vào khoảng 23 giờ ngày 24/2 (giờ Mátxcơva), ông Lankov nói với RBK rằng ông vẫn đang bị tạm giữ, trong khi các luật sư đang xử lý vụ việc và bạn bè hỗ trợ về hậu cần.

Các quan chức tại Đại học Kookmin Hàn Quốc, nơi ông Lankov công tác, cho biết đang cố gắng tìm hiểu tình hình.

Ông Lankov sinh ra tại Leningrad, nay là St. Petersburg, sau đó sống nhiều năm tại Triều Tiên theo chương trình trao đổi sinh viên vào thập niên 1980 và nghiên cứu về quốc gia này trong suốt sự nghiệp của mình. Trong những năm 1990, ông làm việc tại Hàn Quốc và Úc, và từ năm 2004 đến nay giảng dạy tại Seoul. Ông mang hai quốc tịch Nga và Úc.

Ông Lankov được biết đến với quan điểm điềm tĩnh, mang tính hiện thực về Triều Tiên. Ông cũng từng bày tỏ quan điểm phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tháng 4/2025, một tòa án tại Mátxcơva phạt ông 10.000 rúp (130 USD) vì tham gia các hoạt động của một tổ chức bị Nga đưa vào danh sách “không mong muốn”.

Bình Giang
AP, RBK
#Latvia #Học giả Nga #Triều Tiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục