Thế giới

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo NATO về vũ khí hạt nhân

Minh Hạnh

TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, Mátxcơva sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

699dbd6485f5404ded134a57.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Sputnik)

Tuyên bố trên được ông Medvedev đưa ra khi bình luận về báo cáo của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), rằng Anh và Pháp đang xem xét cách thức cung cấp vũ khí hạt nhân hoặc các thành phần liên quan cho Kiev.

“Tôi sẽ nói thẳng”, ông Medvedev nói, cho biết ý định của London và Paris - nếu được xác thực - sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình. “Đây là việc chuyển giao trực tiếp vũ khí hạt nhân cho một quốc gia đang trong xung đột”.

Theo báo cáo của SVR, các quan chức Anh và Pháp đang cân nhắc việc “chuyển giao bí mật các linh kiện, thiết bị và công nghệ có liên quan do châu Âu sản xuất cho Ukraine”.

“Trong tình huống như vậy, Nga sẽ buộc phải sử dụng mọi phương tiện trong tầm tay, bao gồm cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược, chống lại các mục tiêu ở Ukraine đe dọa đất nước chúng ta. Và nếu cần thiết, chống lại cả những quốc gia đang tham gia một cuộc xung đột hạt nhân với Nga. Đây là phản ứng đối xứng mà Nga có quyền thực hiện”, ông Medvedev tuyên bố.

SVR cũng cáo buộc, rằng một lựa chọn khác đang được thảo luận là cung cấp một đầu đạn hạt nhân TN-75 hoàn chỉnh của Pháp, được sử dụng trên các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, hoặc hỗ trợ chế tạo một quả bom “bẩn” phóng xạ bằng cách sử dụng chất nổ thông thường và vật liệu hạt nhân. SVR cho rằng Kiev có thể tìm kiếm “các điều khoản có lợi hơn” trong bất kỳ cuộc đàm phán nào nếu sở hữu những vũ khí như vậy, đồng thời nói thêm rằng Đức đã “khôn ngoan từ chối” tham gia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả các kế hoạch được báo cáo là “tiềm ẩn nguy hiểm”, nói rằng chúng sẽ đe dọa chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Ukraine lập luận rằng nước này đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân theo bản ghi nhớ Budapest năm 1994 để đổi lấy những đảm bảo an ninh, nhưng Kiev cho rằng đây là những đảm bảo “vô giá trị”.

Bản ghi nhớ Budapest năm 1994 đã đưa ra những lời đảm bảo - nhưng không phải là những cam kết ràng buộc về mặt pháp lý - cho Ukraine, Belarus và Kazakhstan rằng toàn vẹn lãnh thổ của họ sẽ được tôn trọng sau khi chuyển giao vũ khí hạt nhân của Liên Xô cho Nga.

Tại Hội nghị An ninh Munich năm 2022, ngay trước khi xung đột Ukraine leo thang, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gợi ý rằng Kiev có thể xem xét lại vị thế phi hạt nhân của mình.

Minh Hạnh
RT
#Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev #vũ khí hạt nhân #Ukraine #Anh #Pháp #Nga

