Tiêm kích F-16 gặp nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

Quỳnh Như

TPO - Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện ở khu vực miền Tây nước này vào rạng sáng 25/2, khiến ít nhất một phi công thiệt mạng.

Chiếc F-16 thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Căn cứ Không quân phản lực số 9, đóng tại tỉnh Balikesir. Theo thông tin ban đầu, máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ thì xảy ra sự cố kỹ thuật. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng, máy bay rơi xuống khu vực gần đường cao tốc Izmir - Istanbul.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau vụ tai nạn, một đám cháy lớn đã bùng phát tại hiện trường và mảnh vỡ từ máy bay văng hàng trăm mét. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực và tạm thời đóng cửa tuyến cao tốc để phục vụ công tác cứu nạn, điều tra.

Các đội tìm kiếm sau đó xác nhận phi công đã thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết quân đội đã triển khai chiến dịch tìm kiếm, thu hồi mảnh vỡ và thành lập ủy ban điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Thống đốc Balikesir Ismail Ustaoglu cho biết chiếc máy bay gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình phi công và ghi nhận sự cống hiến của quân nhân trong lúc làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Akın Gurlek thông báo Văn phòng Công tố Balikesir đã mở cuộc điều tra chính thức. Công tố viên cùng các nhóm pháp y đã được cử tới hiện trường để thu thập chứng cứ. Hiện chưa có kết luận ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn, bao gồm khả năng lỗi kỹ thuật, điều kiện thời tiết hay yếu tố con người.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

Máy bay được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Quỳnh Như
RT
