Thủ tướng Ấn Độ thăm Israel giữa lúc Trung Đông căng thẳng

TPO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến Israel vào hôm nay (25/2) trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày mà cả hai nước đều coi là cơ hội tăng cường quan hệ, khi lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran ngày càng tăng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) gặp nhau hồi năm 2017. (Ảnh: Reuters)

Ông Modi là thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ đến thăm Israel vào năm 2017. Thời điểm đó, ông Modi và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cùng nhau đi dạo trên bãi biển ở thành phố cảng Haifa.

Cả hai lãnh đạo vẫn nắm quyền sau 9 năm, và gọi nhau là những người bạn thân thiết. Ông Modi và ông Netanyahu dự kiến ​​sẽ có cuộc đàm phán về trí tuệ nhân tạo cũng như quốc phòng, vào thời điểm Israel đang tìm cách tăng cường xuất khẩu vũ khí.

Một quan chức chính phủ Israel cho biết, chuyến thăm sẽ "mở đường cho các quan hệ đối tác và hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực". Quan hệ song phương “đang trên đà nâng cấp đáng kể”.

Chuyến thăm của ông Modi diễn ra trong bối cảnh Mỹ triển khai lực lượng hải quân hùng hậu gần bờ biển Iran, khi hai nước bế tắc trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Lầu Năm Góc cũng đã điều động một tàu sân bay đến Địa Trung Hải, hướng tới bờ biển Israel.

Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran có thể dẫn đến sự trả đũa của Iran nhắm vào Israel, cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ ở các nước vùng Vịnh Ả Rập - nơi hàng triệu người Ấn Độ sinh sống, làm việc và gửi về nước hàng tỷ đô la kiều hối mỗi năm.

Chuyên gia Kabir Taneja - thuộc Tổ chức Nghiên cứu Quan sát viên, một viện nghiên cứu của Ấn Độ - cho biết New Delhi không muốn thấy xung đột trong khu vực.

"Tôi chắc chắn rằng những thông điệp như vậy đã được đưa ra trong quá khứ và cũng sẽ được đưa ra trong chuyến thăm này", ông nói.

Phát biểu tại cuộc họp nội các tuần này, ông Netanyahu mô tả Ấn Độ là một phần của "trục" tương lai gồm các quốc gia cùng chí hướng, có chung quan điểm trong việc đối đầu với "trục Hồi giáo Shia cực đoan" và "trục Hồi giáo Sunni cực đoan".

Ông Taneja cho biết, dù Ấn Độ quan tâm đến việc mua thiết bị quân sự của Israel, nhưng New Delhi sẽ do dự trong việc tham gia bất kỳ liên minh chính thức nào, do lịch sử không liên kết của nước này trong các vấn đề quốc tế.