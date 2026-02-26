Tổng thống Zelensky thừa nhận 80% lãnh thổ Ukraine thiếu hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 80% lãnh thổ Ukraine thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Nga, nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục trang bị thêm các hệ thống phòng không cho Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình Đức Tagesschau, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết số lượng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất mà Ukraine đang sở hữu còn rất hạn chế.

"Tôi sẽ không tiết lộ vị trí các hệ thống Patriot của chúng ta. Nhưng 80% lãnh thổ quốc gia không có các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo như vậy", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Tổng thống Ukraine, những lời kêu gọi gần đây về việc tăng cường hỗ trợ phòng không, trong đó có các phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, nhằm giúp các đối tác hiểu rõ hơn thực trạng an ninh mà Kiev đang đối mặt.

Ông Zelensky cho biết hiện nay Patriot là hệ thống phòng không duy nhất trong biên chế Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, song chi phí triển khai và vận hành rất cao.

"Một hệ thống có giá từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đô la, và một tên lửa đánh chặn có giá từ 2 triệu đến 3 triệu USD", ông cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng Kiev đang tiếp tục đàm phán với các đối tác, bao gồm Đức, các nước Bắc Âu và Canada, nhằm mở rộng mạng lưới phòng không. Ngay cả khi việc chuyển giao hệ thống mới chưa thể thực hiện ngay, việc đảm bảo nguồn tài chính cho mở rộng năng lực phòng thủ vẫn là yêu cầu cấp thiết.

Trước đó, giới chức Ukraine nhiều lần cảnh báo việc phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ các đối tác quốc tế là không bền vững, do số lượng hệ thống Patriot trên toàn cầu có hạn.

Đầu tháng này, các đối tác của Ukraine đã xác nhận khoản viện trợ quân sự trị giá 38 tỷ USD cho năm 2026 sau cuộc họp theo mô hình Ramstein. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, gói hỗ trợ bao gồm kinh phí cho máy bay không người lái, pháo binh, hệ thống phòng không và tên lửa cho các khẩu đội Patriot.