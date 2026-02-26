Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố mở rộng kho hạt nhân, Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân sự

TPO - Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ tập trung mở rộng kho vũ khí hạt nhân của đất nước và cho rằng triển vọng cải thiện quan hệ với Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Washington, KCNA đưa tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA)

Theo bản tin, Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên kéo dài 1 tuần đã khép lại bằng cuộc duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày 25/2.

Ông Kim Jong Un khẳng định, “vị thế quốc tế” của đất nước “đã tăng vượt bậc” khi nước này đề ra các mục tiêu chính sách lớn cho 5 năm tới.

“Theo ý chí kiên định của đảng ta, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường sức mạnh hạt nhân quốc gia, đồng thời thực thi đầy đủ vị thế của một quốc gia hạt nhân. Chúng ta sẽ tập trung vào các dự án nhằm gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân và mở rộng các phương tiện tác chiến hạt nhân”, KCNA dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu bế mạc Đại hội.

Nhà lãnh đạo này cũng vạch ra kế hoạch phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh hơn, các hệ thống tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy bay không người lái.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ.

“Nếu Mỹ từ bỏ chính sách đối đầu với Triều Tiên bằng cách tôn trọng vị thế hiện tại của đất nước chúng tôi… thì không có lý do gì khiến chúng tôi không thể hòa hợp tốt với Mỹ”, ông nói.

Cho đến nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn chưa chấp nhận đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã gặp ông ba lần trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Trong khi đó, ông Kim gọi Hàn Quốc là “kẻ thù thù địch nhất” và bác bỏ khả năng đối thoại với nước láng giềng, cho rằng “thái độ hòa giải mà chính phủ hiện tại của Hàn Quốc thể hiện bề ngoài là sự lừa dối vụng về và thô thiển”, theo KCNA.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có những động thái nhằm cải thiện quan hệ giữa hai miền, nhưng Triều Tiên liên tục gạt bỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố đất nước sở hữu vũ khí hạt nhân của ông có thể “phá hủy hoàn toàn” Hàn Quốc nếu an ninh của nước này bị đe dọa, đồng thời nhắc lại lập trường không đối thoại với Seoul.

Theo KCNA, ông Kim nói rằng “khả năng Hàn Quốc sụp đổ hoàn toàn là không thể loại trừ”.

Phát biểu này của nhà lãnh đạo Triều Tiên không gây bất ngờ, bởi ông liên tục đưa ra quan điểm cứng rắn với Hàn Quốc kể từ năm 2024, khi ông từ bỏ mục tiêu lâu dài của Bình Nhưỡng về thống nhất hai miền trong hòa bình.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán ông Kim sẽ có cách tiếp cận thận trọng hơn với Washington để giữ khả năng đối thoại trong tương lai, với mục tiêu dài hạn là được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và công nhận là một quốc gia hạt nhân.

Gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un ưu tiên quan hệ với Nga trong chính sách đối ngoại, sau khi gửi hàng nghìn binh sĩ và thiết bị quân sự hỗ trợ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo các chuyên gia, việc Triều Tiên để ngỏ cho những lựa chọn khác là điều hợp lý, để chuẩn bị cho giai đoạn sau khi cuộc xung đột ở Ukraine chấm dứt.