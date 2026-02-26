Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Máy bay quân sự Mỹ gặp nạn khi huấn luyện khẩn cấp ở Philippines

Bình Giang

TPO - Một máy bay quân sự của Mỹ đã đâm vào rào chắn bê tông khi đang thực hiện nhiệm vụ cất cánh trong cuộc huấn luyện khẩn cấp ở Philippines, khiến cả 5 binh sĩ Mỹ trên máy bay bị thương, các quan chức Philippines cho biết.

Theo báo cáo của cảnh sát, phi công và 2 người lính khác được đưa đến bệnh viện để điều trị sau khi xảy ra vụ tai nạn vào chiều 24/2, trên con đường bê tông ở thị trấn Laoac, tỉnh Pangasinan. Hai người khác được trị thương tại chỗ. Chiếc máy bay vận tải của Không quân Mỹ bị hư hỏng.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng 2 quân nhân được chuyển đến cơ sở y tế để điều trị.

“Một người đã xuất viện, người còn lại vẫn đang được chăm sóc y tế và trong tình trạng ổn định”, thông cáo cho biết. Không có dân thường nào bị thương trong vụ tai nạn.

Trong cuộc huấn luyện, máy bay phải thực hiện bài tập từ “khu vực hạ cánh thay thế”, nhằm rèn luyện kỹ năng ứng phó với các tình huống bất ngờ, chẳng hạn như khi sân bay và đường băng thông thường không thể sử dụng được khi xảy ra bão và động đất.

Chiếc máy bay đã hạ cánh thành công nhưng gặp sự cố trong quá trình cất cánh. Các quan chức cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Quân đội Mỹ từng triển khai máy bay và nhân viên để giúp vận chuyển thực phẩm, thuốc men và đồ cứu trợ khác đến các tỉnh của Philippines bị tàn phá sau bão và các thảm họa thiên nhiên khác.

Lực lượng Mỹ được phép tiến hành huấn luyện tại Philippines theo Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng từ năm 1999. Các cuộc tập trận chung quy mô lớn trong những năm gần đây tập trung nâng cao năng lực của Philippines trên biển.

Mỹ không có yêu sách về lãnh thổ ở khu vực, nhưng nhiều lần khẳng định họ có nghĩa vụ bảo vệ Philippines theo hiệp ước phòng thủ chung nếu lực lượng, tàu thuyền và máy bay của Philippines bị tấn công vũ trang, bao gồm ở Biển Đông.

Bình Giang
AP
#Philippines #Tai nạn máy bay #Tập trận #Máy bay Mỹ

