Thế giới

Google News

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc gây bất ngờ với xuất thân Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia khiến nhiều người bất ngờ với tuyên bố: “Về mặt hình thức, tôi là người Ukraine”.

699f31442030275c102b227c.jpg
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Nebenzia cho biết: “Tôi có họ rất lạ. Ngay cả ở Ukraine cũng khó tìm thấy họ này. Nó có nguồn gốc từ người Cossack Zaporozhia”, ông giải thích. “Cộng đồng này nổi tiếng với những chiến công quân sự từ thế kỷ 16, đóng một vai trò quan trọng đối với lịch sử của vùng đất ngày nay là Ukraine”.

“Cha tôi là người Ukraine chính gốc, và mẹ tôi cũng có dòng dõi Cossack”, ông Nebenzia nói và khẳng định nguồn gốc Ukraine của ông còn sâu xa hơn cả Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc - Andrey Melnik.

Ông Nebenzia cũng kể lại việc cha ông tình nguyện gia nhập quân đội Liên Xô trong Thế chiến II để chiến đấu chống lại phát xít Đức.

Nhà ngoại giao này cho rằng, tư tưởng tân phát xít đã nhen nhóm ở Ukraine. Do đó, chiến dịch quân sự của Nga được tiến hành nhằm mục đích đảo ngược xu hướng này, và sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

“Đối với chúng tôi, không có sự khác biệt nào. Tất cả chúng ta đều là một, hàng triệu người Ukraine ở Nga, hàng triệu người Nga ở Ukraine, và cả ở Belarus”, ông Nebenzia kết luận.

Minh Hạnh
RT
#Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia #Ukraine #Nga #chiến dịch quân sự Nga #xung đột Nga - Ukraine

