Thế giới

Google News

Tỷ phú Bill Gates thừa nhận ngoại tình với hai phụ nữ Nga

Bình Giang

TPO - Tỷ phú Bill Gates đã nói về mối quan hệ của ông với Jeffrey Epstein trong cuộc họp với các nhân viên của Quỹ Gates, sau khi những tài liệu mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây tiết lộ nhiều thông tin về mối quan hệ của người đồng sáng lập Microsoft với kẻ phạm tội tình dục tai tiếng.

screen-shot-2026-02-26-at-85709-am.png
Tỷ phú Bill Gates. (Ảnh: Getty)

Theo bài viết của Wall Street Journal, tỷ phú Gates nói trong cuộc họp, rằng ông "không làm điều gì bất hợp pháp" trong các cuộc gặp gỡ với Epstein và không ở lại qua đêm ở nơi của Epstein, dù họ đã gặp nhau ở nhiều quốc gia.

Cũng theo bài viết, tỷ phú Gates thừa nhận trong cuộc họp, rằng ông có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ chơi bài và một nhà vật lý hạt nhân người Nga. Ông cũng nói rằng cộng sự Boris Nikolic của ông đã thảo luận về những mối quan hệ đó với Epstein.

“Trong cuộc trò chuyện, ông Bill đã trả lời câu hỏi mà các nhân viên của quỹ nêu ra về một loạt vấn đề, bao gồm các hồ sơ Epstein được công bố, công việc của quỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tương lai của sức khỏe toàn cầu. Tại buổi họp, ông Bill đã phát biểu thẳng thắn, trả lời chi tiết một số câu hỏi và nhận trách nhiệm về hành động của mình”, Quỹ Gates cho biết về nội dung cuộc họp.

Tỷ phú Gates và bà Melinda French đã ly hôn năm 2021.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, bà Melinda French nói rằng những cáo buộc về ông Gates gợi lại ký ức cá nhân đau buồn của bà.

Trong nhiều năm qua, tỷ phú Gates vẫn nói rằng việc ông dính líu đến nhà tài chính tai tiếng là một sai lầm. Tuần trước, quỹ của ông cho biết tỷ phú Gates sẽ không xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo ở Ấn Độ như kế hoạch.

Các tài liệu mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây cho thấy tỷ phú Gates và Epstein đã trao đổi trong nhiều email về vấn đề gây quỹ từ thiện, tìm kiếm CEO của Microsoft và thậm chí cả một vụ cá cược 1 USD về hiệu suất của đồng euro.

Quỹ Gates cho biết chưa bao giờ trả tiền cho Epstein và không có quỹ nào khác được thành lập.

“Những tổn hại mà Epstein gây ra cho phụ nữ và trẻ em gái là khủng khiếp, và không ai đáng phải trải qua những gì họ đã trải qua”, tuyên bố của Quỹ Gates nhấn mạnh.

Hàng triệu tài liệu mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào cuối tháng 1 vừa qua đã khiến hàng loạt chính trị gia, học giả và giám đốc điều hành doanh nghiệp ở nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ bị ảnh hưởng.

Bình Giang
WSJ, CNBC
#Bill Gates #Ngoại tình #Bê bối Epstein #Hồ sơ Epstein

