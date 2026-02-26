Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Lực lượng tuần tra bờ biển Cuba đụng độ với tàu cao tốc Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi lực lượng tuần tra bờ biển Cuba nổ súng đáp trả về phía một tàu cao tốc tiến vào vùng biển Cuba hôm 25/2.

Theo Bộ Nội vụ Cuba, vụ việc xảy ra gần bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara, khi lực lượng tuần tra bờ biển Cuba chặn một con tàu cao tốc đăng ký tại Florida (Mỹ) đang hoạt động cách bờ khoảng một hải lý. Con tàu được cho là đã xâm nhập trái phép vùng biển Cuba và bị tiếp cận để kiểm tra giấy tờ trước khi xảy ra nổ súng.

Giới chức Cuba cho biết, những người trên con tàu cao tốc đã nổ súng trước, làm bị thương chỉ huy một tàu tuần tra của Cuba. Lực lượng tuần tra bờ biển Cuba đã bắn trả, khiến 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Những người này sau đó đã được đưa đi điều trị y tế.

Danh tính và quốc tịch của những người trên tàu vẫn chưa được xác nhận. Các quan chức Cuba cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định động cơ của con tàu khi tiếp cận bờ biển Cuba. Havana nhắc lại rằng, bảo vệ lãnh hải vẫn là một “trụ cột cơ bản” của chủ quyền quốc gia.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết đã được Ngoại trưởng Marco Rubio báo cáo về vụ việc nhưng hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết. Khi được một phóng viên đặt câu hỏi, ông Vance nói rằng Mỹ đang theo dõi tình hình và "hy vọng mọi việc không tồi tệ như chúng ta lo sợ".

Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier đã ra lệnh cho các công tố viên mở một cuộc điều tra phối hợp về vụ việc.

Cuộc đụng độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa - chính trị leo thang giữa Washington và Havana, do lệnh cấm vận dầu mỏ của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế và nhân đạo ở Cuba.

Minh Hạnh
#Cuba #Mỹ #tàu cao tốc #đụng độ trên biển #thủ đô Havana #bang Florida

Xem thêm

Cùng chuyên mục