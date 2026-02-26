Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran thẳng thừng đáp trả cáo buộc hạt nhân của Tổng thống Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Iran bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân, lên án những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump là sai sự thật và gây hiểu nhầm.

8041cd5d-3488-49c4-b632-82a27fb6.jpg
(Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 24/2, Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc Iran đang một lần nữa theo đuổi “tham vọng nguy hiểm”, và cảnh báo ông sẽ “không bao giờ cho phép” nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cũng cho rằng Iran “đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài”, đồng thời đang “nỗ lực” chế tạo các tên lửa có thể vươn tới Mỹ.

Đáp trả tuyên bố của Tổng thống Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baqaei - cho biết, “chính quyền Mỹ và đồng minh, đặc biệt là Israel” đang sử dụng chiến thuật tuyên truyền chống lại Iran.

“Những lời nói dối sẽ tạo ra ảo ảnh về sự thật”, người phát ngôn viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. “Những tuyên bố về tên lửa đạn đạo của Iran chỉ đơn giản là sự lặp lại của những lời nói dối”.

Mỹ và Iran đang chuẩn bị cho vòng đàm phán gián tiếp thứ ba, do Oman làm trung gian, tại Geneva vào ngày 26/2. Tại cuộc gặp, Tehran được cho là sẽ trình bày một dự thảo thỏa thuận.

Tuần trước, ông Trump đã đặt ra thời hạn 15 ngày để Iran đồng ý một thỏa thuận, cảnh báo rằng nếu đàm phán thất bại có thể dẫn đến hành động quân sự. Washington đã điều động hai nhóm tàu ​​sân bay tấn công và thêm máy bay ném bom đến Trung Đông trong những tuần gần đây.

Theo một số tờ báo, quân đội Mỹ cũng đã điều động hơn 150 máy bay đến các căn cứ ở châu Âu và Trung Đông kể từ khi vòng đàm phán thứ hai kết thúc mà không đạt được đột phá.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình, đồng thời tuyên bố Iran sẵn sàng đối đầu quân sự nếu ngoại giao thất bại và sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ nếu bị tấn công.

Mátxcơva cảnh báo rằng tình trạng bế tắc này “có thể dẫn đến bùng nổ căng thẳng” và các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran có thể gây ra thảm họa hạt nhân. Nga kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Minh Hạnh
RT
#Mỹ #Iran #xung đột Mỹ - Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump #vũ khí hạt nhân #tên lửa đạn đạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục