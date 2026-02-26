Iran thẳng thừng đáp trả cáo buộc hạt nhân của Tổng thống Mỹ

TPO - Iran bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân, lên án những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump là sai sự thật và gây hiểu nhầm.

(Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 24/2, Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc Iran đang một lần nữa theo đuổi “tham vọng nguy hiểm”, và cảnh báo ông sẽ “không bao giờ cho phép” nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cũng cho rằng Iran “đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài”, đồng thời đang “nỗ lực” chế tạo các tên lửa có thể vươn tới Mỹ.

Đáp trả tuyên bố của Tổng thống Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baqaei - cho biết, “chính quyền Mỹ và đồng minh, đặc biệt là Israel” đang sử dụng chiến thuật tuyên truyền chống lại Iran.

“Những lời nói dối sẽ tạo ra ảo ảnh về sự thật”, người phát ngôn viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. “Những tuyên bố về tên lửa đạn đạo của Iran chỉ đơn giản là sự lặp lại của những lời nói dối”.

Mỹ và Iran đang chuẩn bị cho vòng đàm phán gián tiếp thứ ba, do Oman làm trung gian, tại Geneva vào ngày 26/2. Tại cuộc gặp, Tehran được cho là sẽ trình bày một dự thảo thỏa thuận.

Tuần trước, ông Trump đã đặt ra thời hạn 15 ngày để Iran đồng ý một thỏa thuận, cảnh báo rằng nếu đàm phán thất bại có thể dẫn đến hành động quân sự. Washington đã điều động hai nhóm tàu ​​sân bay tấn công và thêm máy bay ném bom đến Trung Đông trong những tuần gần đây.

Theo một số tờ báo, quân đội Mỹ cũng đã điều động hơn 150 máy bay đến các căn cứ ở châu Âu và Trung Đông kể từ khi vòng đàm phán thứ hai kết thúc mà không đạt được đột phá.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình, đồng thời tuyên bố Iran sẵn sàng đối đầu quân sự nếu ngoại giao thất bại và sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ nếu bị tấn công.

Mátxcơva cảnh báo rằng tình trạng bế tắc này “có thể dẫn đến bùng nổ căng thẳng” và các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran có thể gây ra thảm họa hạt nhân. Nga kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình.