Thủ tướng Hun Manet nói các trung tâm lừa đảo trực tuyến làm suy yếu kinh tế Campuchia

TPO - Thủ tướng Campuchia Hun Manet thừa nhận các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia đang làm tổn hại đến uy tín quốc gia và làm suy yếu nền kinh tế hợp pháp của đất nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Khmer Times)

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông nước ngoài khi thăm Brussels, ông Hun Manet mô tả các mạng lưới lừa đảo mạng quy mô lớn là một phần của “nền kinh tế đen” đang gây tổn thất cho du lịch và đầu tư nước ngoài vào Campuchia.

“Mạng lưới lừa đảo, cái mà chúng tôi gọi là nền kinh tế đen, đang phá hủy nền kinh tế lương thiện của chúng tôi. Nó đã gây ra tiếng xấu cho Campuchia. Đó là lý do vì sao chúng tôi cần phải dọn sạch vấn nạn này”, ông nói.

“Đúng là các trung tâm lừa đảo có thể mang lại một số tác động trực tiếp đến bất động sản, đến một số khoản đầu tư, xây dựng, mua bán, cách thức vận hành các trung tâm. Nhưng phần lớn số tiền thu được không đi vào ngân sách Chính phủ Campuchia”, Thủ tướng Hun Manet cho biết.

Ông bác bỏ các cáo buộc cho rằng nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào các hoạt động phi pháp.

“Nhiều người nói rằng GDP của Campuchia dựa vào lừa đảo. Không. Chúng tôi dựa vào các ngành kinh tế chính đáng như du lịch, sản xuất và các lĩnh vực khác”, ông nói.

Ngày 25/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha cho biết Campuchia đã trục xuất hơn 30.000 công dân nước ngoài bị nghi liên quan đến các đường dây tội phạm mạng kể từ tháng 6 năm ngoái. Đây là một phần trong chiến dịch tăng cường trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Nước này cũng ghi nhận thêm 210.000 người nước ngoài tự nguyện rời đi.

Campuchia đang triển khai chiến dịch truy quét toàn quốc nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao gây tổn hại hình ảnh quốc tế của đất nước.

Các đường dây lừa đảo thường liên quan đến buôn người và lao động cưỡng bức.

Phát biểu tại hội nghị diễn ra ở thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng Sokha kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục nỗ lực. “Tôi kêu gọi chính quyền các cấp không nơi lỏng việc trấn áp, để đạt được mục tiêu của chính phủ là loại bỏ hoàn toàn tất cả các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia”, ông nói.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Touch Sokhak gần đây xác nhận Chính phủ Campuchia đặt thời hạn chót vào tháng 4/2026 để xóa sổ hoàn toàn các mạng lưới tội phạm khỏi đất nước.

Cũng trong ngày 25/2, giới chức Campuchia xác nhận lực lượng chức năng đã triệt phá 272 đường dây buôn người và bóc lột tình dục trong năm 2025, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Chou Bun Eng, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn người, cho biết các chiến dịch trong năm 2025 đã dẫn đến việc bắt giữ 410 nghi phạm, trong đó có 43 người nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bun Eng cho biết 994 nạn nhân đã được giải cứu, trong đó có 209 người dưới 18 tuổi. Bà cho rằng sự phổ biến của các loại tội phạm này xuất phát từ mạng lưới phức tạp của các hoạt động gian lận, bao gồm tranh chấp lao động, các chương trình việc làm bất hợp pháp và nhập cư trái phép.